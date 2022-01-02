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Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Miss Turkey güzeli Ebru Şam'ın pozlarına bakan bir daha baktı!

02.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden Ebru Şam en son, oyuncu Alp Navruz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Miss Turkey yarışmasının ardından farklı projelerle de ekran önüne gelen Ebru Şam'ın Instagram pozları beğeni topladı.

Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Miss Turkey güzeli Ebru Şam'ın pozlarına bakan bir daha baktı!

Ünlü oyuncu Alp Navruz ile bir zamanlar gündeme gelen Ebru Şam, 2009'da Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ve sonrasında da Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmişti. Yarışmadan sonra Adanlı dizisinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerle rol alan Ebru Şam, dizide 'Esra Komiser' rolüne hayat vermişti. Ebru Şam'ın siyah atla verdiği pozu beğeni topladı.

Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Tescilli güzel Ebru Şam'ın pozları Instagram'ı salladı!

TESCİLLİ GÜZEL POZLARIYLA INSTAGRAM'I SALLADI

18 Ağustos 1990 tarihinde Almanya Solingen doğumlu Ebru Şam 31 yaşındadır. Türk ailenin kızı olan Şam 1.75 boyundadır.

Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Tescilli güzel Ebru Şam'ın pozları Instagram'ı salladı!

Ebru Şam'ım çocukluğunun büyük bir kısmı Almanya'da geçti. Şam'ın hayatı, babasının kendisini 16 yaşında ajansa yazdırmasıyla değişti.

Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Tescilli güzel Ebru Şam'ın pozları Instagram'ı salladı!

Güzellik yarışmasında yaptığı derecenin ardından Adanalı, Doktorlar, Fatih Harbiye gibi projelerle ekran önüne geçen Şam'ın Instagram pozları dikkat çekti.

Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Tescilli güzel Ebru Şam'ın pozları Instagram'ı salladı!

Güzelliğiyle ön plana çıkan Şam'ın fotoğraflarına, "Çok güzelsin", "Maşallah" tarzında yorumlar geldi.

Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Tescilli güzel Ebru Şam'ın pozları Instagram'ı salladı!


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Alp Navruz
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