Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı! Miss Turkey güzeli Ebru Şam'ın pozlarına bakan bir daha baktı!

Ünlü oyuncu Alp Navruz ile bir zamanlar gündeme gelen Ebru Şam, 2009'da Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ve sonrasında da Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmişti. Yarışmadan sonra Adanlı dizisinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerle rol alan Ebru Şam, dizide 'Esra Komiser' rolüne hayat vermişti. Ebru Şam'ın siyah atla verdiği pozu beğeni topladı.

TESCİLLİ GÜZEL POZLARIYLA INSTAGRAM'I SALLADI

18 Ağustos 1990 tarihinde Almanya Solingen doğumlu Ebru Şam 31 yaşındadır. Türk ailenin kızı olan Şam 1.75 boyundadır.

Ebru Şam'ım çocukluğunun büyük bir kısmı Almanya'da geçti. Şam'ın hayatı, babasının kendisini 16 yaşında ajansa yazdırmasıyla değişti.

Güzellik yarışmasında yaptığı derecenin ardından Adanalı, Doktorlar, Fatih Harbiye gibi projelerle ekran önüne geçen Şam'ın Instagram pozları dikkat çekti.

Güzelliğiyle ön plana çıkan Şam'ın fotoğraflarına, "Çok güzelsin", "Maşallah" tarzında yorumlar geldi.



