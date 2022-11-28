Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’in sevilen dizileri arasında yer alıyor. 8 Kasım 2021’den beri izleyicilerin severek takip ettiği dizi bu akşamki yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin 37. bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında araştırmalar başladı. İşte TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Bunun sebebi ise TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçlarının devam ediyor olması. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm yerine Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası maçlarından Brezilya – İsviçre ekranlarda yer alacak.

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

Belirtilen tarihlere göre dizinin yeni bölümünün 12 Aralık’ta ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanmaya devam edecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Sırbistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Gana

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-İsviçre

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Uruguay



