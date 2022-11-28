Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’in sevilen dizileri arasında yer alıyor. 8 Kasım 2021’den beri izleyicilerin severek takip ettiği dizi bu akşamki yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin 37. bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında araştırmalar başladı. İşte TRT 1 yayın akışı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Bunun sebebi ise TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçlarının devam ediyor olması. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm yerine Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası maçlarından Brezilya – İsviçre ekranlarda yer alacak.
Belirtilen tarihlere göre dizinin yeni bölümünün 12 Aralık’ta ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanmaya devam edecek.
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Sırbistan
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Gana
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-İsviçre
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Uruguay