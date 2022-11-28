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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

28.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu'nun bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesi yakalamış durumda. Sevilen dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyordu. Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’in sevilen dizileri arasında yer alıyor. 8 Kasım 2021’den beri izleyicilerin severek takip ettiği dizi bu akşamki yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin 37. bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında araştırmalar başladı. İşte TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak. Bunun sebebi ise TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçlarının devam ediyor olması. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm yerine Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası maçlarından Brezilya – İsviçre ekranlarda yer alacak.

Alparslan Büyük Selçuklu

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman?

Belirtilen tarihlere göre dizinin yeni bölümünün 12 Aralık’ta ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanmaya devam edecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Kamerun-Sırbistan
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Güney Kore-Gana
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Brezilya-İsviçre
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları Portekiz-Uruguay


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