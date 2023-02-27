Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 27 Şubat Pazartesi TRT1 yayın akışı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam ekranlarda yer alıp almayacağı merak edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki ve sonrasında Hatay'da gerçekleşen 6.4'lük depremle birlikte televizyon kanalları deprem özel yayını yapıyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında bulunuyor. Dizi saat 20.00'de başlayacak. İki haftalık aranın ardından Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geri dönecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜM İZLE

27 ŞUBAT TRT1 YAYIN AKIŞI

14:50 Adını Sen Koy

16:40 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

