Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 27 Şubat Pazartesi TRT1 yayın akışı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam ekranlarda yer alıp almayacağı merak edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki ve sonrasında Hatay'da gerçekleşen 6.4'lük depremle birlikte televizyon kanalları deprem özel yayını yapıyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1'in bugünkü yayın akışında bulunuyor. Dizi saat 20.00'de başlayacak. İki haftalık aranın ardından Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geri dönecek.
14:50 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi