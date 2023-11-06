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Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, neden bitiyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

06.11.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyordu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, neden bitiyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin neden final yaptığı merak konusu haline geldi. Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam final yapacak. Dizinin final bölümünde Sultan Alparslan’ın Türkler için bir dönüm noktası olan zaferi anlatılacak. TRT 1 yayın akışına göre Alparslan Büyük Selçuklu'nun final bölümü saat 20:00'da başlayacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Final bölümü 61. bölüm olacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo

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19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
00:15 Lingo

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Oyuncu Alişan

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