Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, neden bitiyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin neden final yaptığı merak konusu haline geldi. Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam final yapacak. Dizinin final bölümünde Sultan Alparslan’ın Türkler için bir dönüm noktası olan zaferi anlatılacak. TRT 1 yayın akışına göre Alparslan Büyük Selçuklu'nun final bölümü saat 20:00'da başlayacak.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Final bölümü 61. bölüm olacak.
05:40 İncir Ağacı
06:50 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
00:15 Lingo