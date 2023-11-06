Alparslan Büyük Selçuklu final mi yapıyor, neden bitiyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin neden final yaptığı merak konusu haline geldi. Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam final yapacak. Dizinin final bölümünde Sultan Alparslan’ın Türkler için bir dönüm noktası olan zaferi anlatılacak. TRT 1 yayın akışına göre Alparslan Büyük Selçuklu'nun final bölümü saat 20:00'da başlayacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Final bölümü 61. bölüm olacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İncir Ağacı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

00:15 Lingo





