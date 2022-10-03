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Alparslan Büyük Selçuklu'nun Afşin'i Emre Bulut kimdir? Emre Bulut kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

03.10.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu Afşin rolüyle karşımıza çıkan Emre Bulut'un diziden ayrılığı hayranlarını şaşırttı. Bu gelişme sonrası arama motorlarında "Emre Bulut kimdir? Emre Bulut kaç yaşında ve nereli?" şeklinde sorgulamalar yapıldı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. sezonuyla 19 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. Dizi yeni oyuncu kadrosuyla yayın hayatına devam ediyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Afşin'i Emre Bulut kimdir? Emre Bulut kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Afşin'i Emre Bulut kimdir? Emre Bulut kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

TRT1'de ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla 2. sezonda da adından söz ettiriyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin, senaristliğini ise Emre Konuk'un üstlendiği dizide Barış Arduç 'Melik Muhammed Alparslan Bey' karakterine hayat veriyor. Dizide Afşin karakteri seyircilerin dikkatini çekti. Peki Alparslan Büyük Selçuklu Afşin kimdir? İşte Emre Bulut'un biyografisi ve rol aldığı yapımlar...

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EMRE BULUT KİMDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'Afşin' rolüyle ekranlara gelen Emre Bulut'un hayatı merak edildi. Emre Bulut oyunculuğun yanında sanat yönetmenliği de yapmaktadır. Emre Bulut Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992,İstanbul doğumlu oyuncu, Akademi 35.5'ta oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2016 yılında Kış Güneşi dizisinde yer almıştı. Birçok dizi ve filmlerde oynadı. 2019 yılından itibaren Elimi Bırakma dizisinde Ersoy Ferhat Ustanın oğlu, Cenk’in şoförü Ersoy karakterini canlandırdı. Eti Crax reklam filminde oynadı.

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EMRE BULUT HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Rol Aldığı Diziler:
Alparslan Büyük Selçuklu (2021-2022)

Afili Aşk 2020

Elimi Bırakma (Ersoy, 2019-2020)

Kızım (2019)

Vatanım Sensin (2018)

Seven Ne Yapmaz (Hikmet, 2017)

Kış Güneşi (2016)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

İblis: Esir-i Beden (2019)

Sanat Yönetmeni Olduğu Kısa Filmler:

Son Sevişme (2012)

EMRE KARABULUT KİMDİR

AFŞİN BEY TARİHTE KİMDİR?

  1. yüzyıl başlarında Horasan'dan Selçuklu'nun Bizans serhaddine yerleştirilen Türkmen aileler arasında bölgeye gelen önemli akıncı beylerinden olan Afşin,1066'da Murat ve Dicle civarlarında akınlarda bulunmuş ve yapılan muharebelerde Urfa tekfuru Aruandanos'u mağlup etmiştir.

1071'de Malazgirt Muharebesi'ne katıldı ve zaferin kazanılmasında etkin rol aldı. Muharebeden sonra da Anadolu'ya akınlar gerçekleştirdi. Anadolu gazalarında ün kazanıp buraların Türk yurdu olmasına ve İslamlaşmasına hizmet etti. Sultan Alparslan'ın vefatından sonra Melikşah'ın emrinde yer aldı. Afşin Bey'in bundan sonraki yaşamı ve ölümü hakkında fazla bilgi bulunmaz.

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