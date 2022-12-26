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  4. Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü, nasıl öldü? Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziden ayrılıyor mu? İşte Tuğrul Bey'in tarihteki ölümü

Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü, nasıl öldü? Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziden ayrılıyor mu? İşte Tuğrul Bey'in tarihteki ölümü

26.12.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ikinci sezonuyla seyircileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. 26 Aralık pazartesi akşamı 39. bölümü ile ekranlara gelecek olan Alparsan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Tuğrul Bey karakterinin ölümü gündeme geldi. Yayınlanan fragmanda saraya giren Celal, Tuğrul'u pusuya düşürür. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü, nasıl öldü? Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziden ayrılıyor mu? İşte Tuğrul Bey'in tarihteki ölümü...

Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey öldü mü, nasıl öldü? Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziden ayrılıyor mu? İşte Tuğrul Bey'in tarihteki ölümü

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizide Tuğrul Bey karakterine can veren Barış Bağcı'nın, karakterinin ölümü ile diziden ayrılabileceği söz konusu oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Bağcı'nın hayat verdiği Tuğrul Bey son bölümde pusuya düşüyor. Besasiri tarafından yetiştirilen Celal aslında Altuncan Hatun'un oğlu Enurşivan'dır. Ancak gerçeği bilmeyen Celal öfkesi ile Tuğrul'u yaralar. Peki, Barış Bağcı diziden ayrılacak mı? Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Tuğrul Bey'i ölecek mi?

TUĞRUL BEY TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Selçuklu idaresinde bulunan ülkede Tuğrul Bey aleyhine üvey kardeşi İbrahim Yınal isyan etti ve büyük sayıda Türkmen de bu isyana katıldı. Tuğrul Bey isyancı üvey kardeşi İbrahim Yınal ve Büveyhoğulları orduları ile zor bir savaşa girmek zorunda kaldı. Aralık 1058'de 400 atlı süvari bedevi Banu Hilal aşiret birlikleri başlarında 1055'te Bağdat'dan sürülmüş Basasırı olarak Bağdat'ı işgal ettiler.

1060 yılında Tuğrul Bey İbrahim Yinal isyanını bastırdı ve Fâtımîlerin eline geçmiş olan Bağdat'ı ele geçirdi. Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde 73 yaşındayken çocuksuz olarak İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir. Tuğrul Beyin mezarı Tuğrul Kulesi'ndedir.

ALPARLSAN BÜYÜK SELÇUKLU TUĞRUL BEY ÖLDÜ MÜ?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizinde Tuğrul Bey'in ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından merak edilen sorunun yanıtı belli olacak.

BARIŞ BAĞCI DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuya dair bir açıklama oyuncu Barış Bağcı'dan gelmedi.


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