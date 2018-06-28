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Alper Baycın'ın öldürülmesinin ardından paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Survivor Genel Koordinatörü Esat Yontuç, Dominik'te gasp çetesi tarafından öldürülen kameraman Alper Baycın için sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Alper Baycın'ın öldürülmesinin ardından paylaştı

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

ESAT YONTUÇ'TAN ALPER BAYCIN PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı ve aynı zamanda ortağı olan Survivor'ın Genel Koordinatörü Esat Yontuç da Instagram hesabından hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın'la ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Yontuç, 'Rabbim mekanını cennet eylesin canım kardeşim ' notuyla Alper Baycın'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Dominik'te Öldürülen Survivor Çalışanı Alper Baycın Kimdir?

Acun Medya ekibinin Dominik'teki montaj ekibinde yer alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Las Terrenas'ta gaspçıların saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Marmara Üniversitesi mezunu olduğu ve koyu bir Fenerbahçeli olan Baycın'ın daha önce Fenerbahçe Tv'de çalıştığı ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi mmezunu olan Baycın'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıktı. Baycın'ın üniversiteden yeni mezun olduğu belirtildi.

Öldürülen Alper Baycın'ın Survivor progmamı bittikten sonra Türkiye'ye dönüp evleneceği ortaya çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Alper Baycın Acun Ilıcalı

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