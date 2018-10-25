Alper Potuk İstanbul gecelerinde yakalandı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu kötü geçiren Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, takımının UEFA kupası maçından önce İstanbul Maslak'taki bir gece kulübünde görüntülendi. Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan Alper Potuk'un gece kulübünde üç güzelle sabaha kadar eğlendiği ve mekanı rka kapıdan terk ettiği öne sürüldü.

Alper Potuk'un mekanda çekilen fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü futbolcu ise bu iddialar üzerine sosyal medya hesabınan açıklama yaptı.

Potuk, gece kulübüne bir arkadaşının doğum günü nedeniyle gittiği ve iki saat sonra ayrıldığını söyledi.

Alper Potuk sosyal medya hesabından, ‘Geçtiğimiz hafta inşaat işine girip tüm birikimimi kaybettiğim şeklinde başlayan yalan haberler serisi bu hafta bir eğlence yerine gidip sabaha kadar kaldığım ve sarhoş olduğum noktasına kadar geldi. Söz konusu mekana çok yakın bir arkadaşımın doğum günü için gittim ve sadece 2 saat kaldıktan sonra ayrıldım. Mekandan da ön kapıdan ayrılmama rağmen arka kapıdan çıktığım yalanı ortaya atılmış. Haberde kullalılan fotoğraflardan birinde, ben diye başka şahıs olması haberin nasıl bir spekülasyon üzerine kurulduğunu gösteriyor.’ açıklamasını yaptı.



