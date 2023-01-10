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Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk sette tartıştı! Gerilimden sonra ilk hareketi olay

10.01.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO dizisinde partner olan Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk sette gerildi. EGO dizisi setinde tansiyon yükselince Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’u hemen takipten de çıktı. İşte sette yaşananlar...

Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk sette tartıştı! Gerilimden sonra ilk hareketi olay

Çarpışma dizisinde beraber çalışan Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk EGO
dizisinde de partner oldu. Ancak bu dizide ikilinin arası bozuldu. Fox TV'nin yeni dizilerinden EGO'da geç kalma gerilimi yaşandı.

Alperen Duymaz partneri Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı. Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.

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Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Duymaz’ın daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkması hayranları tarafından hemen dikkat çekti. Ancak bugün yapımcı Efe İrvül’ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi.


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Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk Oyuncu

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