Alsancak'ta polis memuru, trans bireyi öldürüp cinsel saldırıda bulundu! Her satırı dehşet

İzmir'deki Alsancak semti 1468 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında 9 Ocak’ta meydana gelen olayda, ikinci el telefon satışı yapan Talha K. ve arkadaşı polis memuru Volkan H. ile para karşılığı birlikte olmak için anlaştıkları 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey B.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H'nin ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunlar, B.B. ve evdeki diğer trans birey Y.A. ile kendi arkadaşı Talha K.'ye isabet etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan Talha K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşları V.H. ve tedavisi tamamlanan Talha K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan H. tutuklanırken, Talha K. serbest bırakıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Yargıtay'dan sosyal medya kararı! Sınıfta şok görüntüler! Öğretmenin yaptığı dehşete düşürdü

OLAY SOKAKTA BAŞLADI Olay günü izinli olduğu öğrenilen polis memuru Volkan H. hakkında 'kasten öldürme', 'olası kastla silahla yaralama', 'konutta silahla yağma', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. İddianameye göre, polis memuru H. ile Talha K., trans bireyler B.B. ve H.A. (43) ile sokakta para karşılığında ilişki için pazarlık yaptı. Para konusunda taraflar anlaşamazken, H.A., polis memurunun içinde bulunduğu otomobile tekme attı. Sokaktan uzaklaşan polis memuru ve arkadaşı bir süre sonra aynı noktaya tekrar gelerek B.B. ve H.A.'yı otomobile alarak trans bireylerin yaşadığı apartmandaki daireye gitti. Dairede B.B. ve polis memuru bir odaya, Talha K. ile H.A. ise diğer odaya geçti. SALONDA TOPLAYIP İLİŞKİYE ZORLADI Evdeki diğer trans bireyler Y.A. ile M.H.K.'nin ifadesine göre, B.B. ile Volkan H. arasında parayı peşin ödeme konusunda tartışma çıktı. Bu sırada odadan iki el silah sesi duyulurken, B.B. yaralı halde salona kaçtı. Arkasından gelen H., ateş etmeye devam ederken, kurşunlar salonda oturan trans birey Y.A. ve Talha K.'ye de isabet etti. Polis memuru Volkan H., evdeki tüm trans bireyleri salona toplayıp üzerlerindeki paraları aldı. Daha sonra Talha K., M.H.K. ve H.A.'yı evden çıkaran Volkan H., solanda kalan B.B. ile Y.A.'dan soyunmalarını istedi. Bu sırada Volkan H. tabancasını ateşleyerek B.B.'yi başından vurdu. Yaralı haldeki Y.A.'ya cinsel saldırıda bulunan Volkan H., öldüğü anlaşılan B.B.'nin cansız bedenine de cinsel saldırıda bulundu.