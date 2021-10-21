Altı kişinin yaralandığı kazada aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu!

Kaza, Bingöl-Muş Karayolu Berti kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hızını alamayarak kırmızı ışıktan bekleyen araçlara çaptı. Kazada, 5 araçta maddi hasar meydana gelirken 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU"

Kaza anı ise seyir halinde olan halk otobüsü kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan aracın hızla yan yatarak ilerlediği ve ışıkta bekleyen araçlara çaptığı, bir yayanın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüntülendi.

İHA

