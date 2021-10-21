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Altı kişinin yaralandığı kazada aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu!

21.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de hızını alamayan otomobil, ışıklarda duran araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan aracın sebep olduğu kaza, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu esnada bir yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü.

Altı kişinin yaralandığı kazada aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu!

Kaza, Bingöl-Muş Karayolu Berti kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hızını alamayarak kırmızı ışıktan bekleyen araçlara çaptı. Kazada, 5 araçta maddi hasar meydana gelirken 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU"

Kaza anı ise seyir halinde olan halk otobüsü kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan aracın hızla yan yatarak ilerlediği ve ışıkta bekleyen araçlara çaptığı, bir yayanın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüntülendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl
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