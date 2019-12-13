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'Altın Barbie' beyaz bikinisiyle büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

'Altın Barbie' olarak tanınan model ve moda öncüsü Jasmine Sanders, Miami'de dinleniyor.

22 yaşındaki Sanders, deniz keyfi yaptığı plajda objektiflere takıldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte tatilin keyfini çıkaran Jasmine Sanders'ın tepeden tırnağa beyazlara büründüğü dikkatlerden kaçmadı.

Jasmine Sanders henüz başında olduğu kariyeri boyunca hem bir sosyal medya fenomeni ve moda öncüsüne dönüştü. Aralarında Vogue, Esquire'ın da bulunduğu birçok önemli dergiye poz verdi. Kendisini "Altın Barbie" olarak tanıtan Sanders'ın kariyerindeki en büyük yardımcısı bir model ajansı sahibi olan annesi.

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Jasmine Sanders miami

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi cacığa benzese bari.
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