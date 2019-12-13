'Altın Barbie' beyaz bikinisiyle büyüledi

22 yaşındaki Sanders, deniz keyfi yaptığı plajda objektiflere takıldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte tatilin keyfini çıkaran Jasmine Sanders'ın tepeden tırnağa beyazlara büründüğü dikkatlerden kaçmadı.

Jasmine Sanders henüz başında olduğu kariyeri boyunca hem bir sosyal medya fenomeni ve moda öncüsüne dönüştü. Aralarında Vogue, Esquire'ın da bulunduğu birçok önemli dergiye poz verdi. Kendisini "Altın Barbie" olarak tanıtan Sanders'ın kariyerindeki en büyük yardımcısı bir model ajansı sahibi olan annesi.

