Altın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Altın filmi ne zaman çekildi?

Altın (Golde) Stephen Gaghan'ın yönettiği, Patrick Massett ve John Zinman'ın yazdığı 2016 Amerikan suç drama filmi. Filmde Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Craig T. Nelson, Stacy Keach ve Bruce Greenwood rol alıyor.
Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street’in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir.
Matthew McConaughey – Kenny Wells
Edgar Ramirez – Michael Acosta
Bryce Dallas Howard – Kay
Corey Stoll – Brian Woolf
Toby Kebbell – Paul Jennings
Bill Camp – Hollis Drescher
Joshua Harto – Lloyd Stanton
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