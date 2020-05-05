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Altın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Altın filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

Suç ve drama türündeki Altın filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Oscarlı oyuncu Matthew McConaughey’in başrolünde oynadığı Altın filminin konusu merak ediliyor. İşte Altın konusu ve oyuncu kadrosu. Altın filmi hakkında bilgiler.

Altın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Altın filmi ne zaman çekildi?

Altın (Golde) Stephen Gaghan'ın yönettiği, Patrick Massett ve John Zinman'ın yazdığı 2016 Amerikan suç drama filmi. Filmde Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Craig T. Nelson, Stacy Keach ve Bruce Greenwood rol alıyor.

ALTIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street’in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir.

ALTIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Matthew McConaughey – Kenny Wells

Edgar Ramirez – Michael Acosta

Bryce Dallas Howard – Kay

Corey Stoll – Brian Woolf

Toby Kebbell – Paul Jennings

Bill Camp – Hollis Drescher

Joshua Harto – Lloyd Stanton

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