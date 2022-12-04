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Altın Kelebek Ödülleri canlı izle: Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda? Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

04.12.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pantene Altın Kelebek Ödülleri canlı izleme linki yoğun ilgi görüyor. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Programın sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şikel yapıyor. Tören saat 19:30 itibari ile başladı. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı izleniyor?

Altın Kelebek Ödülleri canlı izle: Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda? Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Geneksel hale gelen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. Programı izleyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Pantene Altın Kelebek ödül töreni Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumu ile 4 Aralık Pazar günü 19.30'da başladı.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pantene Altın Kelebek ödül töreni Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumu ile 4 Aralık Pazar günü 19.30'da başladı. Program Teve2 ekranlarında canlı izlenebiliyor.
ALTIN KELEBEK CANLI İZLEME EKRANI-TIKLAYINIZ

Altın Kelebek Ödül Töreni jürisinde; Faruk Bayhan, Erol Evgin, Nevra Serezli, Bengü, Simge ve Ersay Üner’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Onur Baştürk, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence bulunuyor.

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