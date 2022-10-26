Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin karakterinin giydiği kıyafetlere alternatif ürün önerileri

Sinema ve televizyon dünyasının yükselen yıldızlarından Pınar Deniz, güzelliği ve canlandırdığı karakterlerle ilgiyi üzerinde topluyor. Güzel oyuncunun Yargı dizisinde canlandırdığı genç avukat Ceylin, giydikleriyle izleyenleri her bölüm kendine hayran bırakıyor. Eğer siz de dizide Pınar Deniz'in üzerinde gördüğünüz kıyafetleri çok beğeniyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, Ceylin'in stiline alternatif modelleri detaylı inceleyelim.

1. Bahar aylarının olmazsa olmazlarından: Icyzone Kadın Polar Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bahar aylarında en çok kullanılan kıyafetlerden biri sweatshirtler. Icyzone Kadın Polar Kapüşonlu Fermuarlı Sweatshirt, rahatlığıyla olduğu kadar pastel tonlarındaki rengi ve uzunluğuyla da dikkat çekiyor. İçi polarlı olan sweatshirt soğuk havalarda rahatlıkla kullanılabiliyor, üşümenize engel oluyor. Başparmak delikli nervürlere sahip olduğu için ellerin de sıcak kalmasını sağlıyor.

2. Kalıbıyla her yerde rahat hissedeceğiniz: Trendyolmilla Siyah Yüksek Bel Mom Jeans

Rahat kalıbı sayesinde üzerinizden asla çıkartmak istemeyeceğiniz Trendyolmilla Siyah Yüksek Bel Mom Jeans, %100 pamuk materyalden ve dokuma kumaştan üretilmiş. Bu sayede yumuşacık dokusuyla bel ve bacakların konforlu kalmasını sağlıyor. Boru paça olduğu için bacakları sıkmıyor. Basic tasarımı ise her stille uyum yakalamasını kolaylaştırıyor. Bilekleri az da olsa açıkta bırakan model, yaz ve kış aylarında tercih edilebiliyor.

3. Spor tarzı benimseyenler için eşsiz bir parça: Alexandergardı Düğme Detaylı Bluz

Gün içinde hareketinizi kısıtlamayan ya da sade tarzınıza uyum sağlayabilecek bir parça arıyorsanız Alexandergardı Düğme Detaylı Bluz tam size göre! Likralı kumaşı sayesinde esneyen ürün, vücut hatlarını ortaya çıkartıyor. Bunun yanı sıra Ceylin karakterinin tercih ettiği gibi düğme detaylarıyla stilini farklılaştırıyor. Taytlar ve pantolonlarla kullanılabilen ürünün yaka detayı, boynu daha ince ve uzun gösteriyor.

4. Şıklığın ve zarafetin sembolü: Bershka Feminen Kesim Blazer

Ceylin karakterinin giydiği ceketler her bölüm ilgi görüyor ve izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. Ceylin'in giydiği pembe cekete benzeyen Bershka Feminen Kesim Blazer, vatkalı yapısıyla omuzların daha dik görünmesini sağlıyor. Kumaş içeriğinde %77 polyester, %18 viskoz ve %5 elastan bulunan modelin siyah düğmeleri de şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca astarlı yapısı sayesinde kışın da sıcak tutuyor.

5. Sade stiliyle sizi büyüleyecek: LilyCoco Kadın Bluz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Ceylin karakterinin ceketlerin içine giydiği sade bluzları beğeniyorsanız LilyCoco Kadın Bluz'a şans verebilirsiniz. Kolay giyilebilmesi ve cilt dostu yapısıyla ürün, gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Kısa kollu olduğu için yazın sıklıkla giyilebiliyor. Modelin V yaka olması, birçok kolyeyle kombine imkân tanıyor. Kolay ütülenebilen ve nefes alan kumaş yapısı ise terlemeyi önlüyor. Böylece uzun saat kullanıldıktan sonra kötü koku oluşmuyor.

6. Konforu önemseyenlere: Tekstil Deryası Toparlayıcı Kalem Etek

Her zaman sade olmak ve düz renklerle kombin yapmayı seviyorsanız Tekstil Deryası Toparlayıcı Kalem Etek'i tercih edebilirsiniz. Ceylin karakteri gibi kurumsal hayatta ve günlük stilde kullanabileceğiniz bu model, bel yapısıyla fazla kiloları toparlayarak daha zayıf gözükmenize yardımcı oluyor. Likralı olduğu için vücuda rahatlıkla oturuyor ve bacak hareketlerini de kısıtlamıyor.

7. Gün boyu rahat ve esnek: Koton Yüksek Bel Kot Pantolon Kadın

Ceylin'in sade tarzını ve giydiği siyah pantolonlarını beğeniyorsanız Koton Yüksek Bel Kot Pantolon Kadın'ı deneyebilirsiniz. Ürün, %100 pamuktan üretildiği için hem uzun yıllar dayanıklı yapısını koruyor. Aynı zamanda cilt için son derece yumuşak ve rahat bir doku sunuyor. Makinede rahatlıkla yıkanabilmesinin yanı sıra oldukça kolay kombinlenebiliyor. Bacakları sardığı için fit gözükmenizi sağlayan pantolon, her renkle uyum sağlıyor.

8. Her kombinin tamamlayıcısı: Rodi Haki Fermuarlı Kapüşonlu Basic Örme İnce Sweatshirt

Serin yaz akşamlarında ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz Rodi Haki Fermuarlı Kapüşonlu Basic Örme İnce Sweatshirt, günlük tarzınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça! %95 pamuk ve %5 koton materyalden üretilmiş sweatshirt, likralı yapısıyla uzun yıllar boyunca rahatlıkla giyilebilir. Pamuklu kumaşı sayesinde cildi tahriş etmiyor. Pek çok renk seçeneği bulunan ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

9. Her parçayla kombinleyebileceğiniz: Meissa Fashion Kadın Siyah Etek

Ceylin karakteri gibi klasik tarzı daha çok kullanıyorsanız Meissa Fashion Kadın Siyah Etek dolaplarınızın kurtarıcı parçası olabilir! Diz üstüne kadar uzanan boyu ve eşsiz kalıbı ile ürün, vücudu daha zayıf ve fit gösteriyor. Rahat giyilip çıkarılabilen yapısı sayesinde gün içinde rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda modelin iç göstermeyen kumaşı, kullananların beğenisini kazanıyor.

10. Kurumsal stilinize uyarlayabileceğiniz: Huixin Kadın Blazer Zarif Resmi Ofis İş Ceketi

Rengi ve dokusuyla hayran kalacağınız Huixin Kadın Blazer Zarif Resmi Ofis İş Ceketi, iş hayatınızda ve resmî faaliyetlerinizde size eşlik edecek! Dar kesimiyle vücut hatlarını ortaya çıkaran ürün, aynı zamanda dış giyim ürünü olarak da kullanılabiliyor. Yaka tipi ve düğmeleri ise ceketin eşsiz stilini ortaya çıkarıyor. Üründeki vatkalar da omuzların düşük durmasını engelliyor.