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Yargı dizisinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

18.11.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi Yargı'nın Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, yeteneğiyle olduğu kadar dizideki stiliyle de oldukça beğeniliyor. Genellikle klasik kombinler oluşturan Ceylin, makyaj seçimini de kıyafetlerine uygun şekilde yapıyor. Peki sizce, makyajında genellikle yumuşak renkler kullanan ve duru güzelliğiyle ön plana çıkan Ceylin'in makyaj çantasında hangi ürünler olabilir?

Yargı dizisinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Özellikle kış ve sonbahar aylarında çok daha nahif ve romantik bir görünüm için genellikle pastel tonları tercih ediliyor. Yargı dizisinin ana karakteri Avukat Ceylin de kombinlerine uyum sağlayacak şekilde kahve tonlarındaki Charlotte Tilbury ile Guerline far paletlerini, ten rengine yakın tonlarda Pat McGrath Labs rujlarını kullanıyor. Elbette kullandığı ürünlerin fiyatları da oldukça yüksek. Ceylin gibi kombinlerine uygun makyaj yapmayı seven ve güzel görünmeye özen gösteren biriyseniz sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı birbirinden şahane ürünlere siz de göz atmak ister misiniz? İşte Ceylin'in kullandığı ürünlere birbirinden güzel alternatifler!

1. Anında daha parlak göz altları: Note BB Göz Altı Kapatıcısı

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

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Note BB Göz Altı Kapatıcı ile yorgunluk ya da uykusuzluk ile oluşan koyu halkalara veda etme zamanı geldi! Note göz altı kapatıcısı hafif yapısıyla gözenekleri tıkamaz, cildinize nefes aldırır. Geceyi uykusuz geçirmişseniz ya da genetik olarak göz altlarınız koyuysa az bir miktar Note BB Göz Altı Kapatıcısı yeterli olur. Parmak uçlarınızla nazik şekilde uygulayabilir, aydınlık göz altlarına ve daha sağlıklı bir görünüme kolaylıkla kavuşabilirsiniz.

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2. Cildinizi derinlemesine temizleyin: Bepanthol Derma Arındırıcı & Canlandırıcı Günlük Yüz Temizleme Jeli

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Bepanthol Derma Arındırıcı Yüz Temizleme Jeli cilt bakımı rutininize eklemeniz gereken ürünlerden biri. Sağlıklı bir cilt ve daha aydınlık bir görünüm için günlük bakım oldukça önemli. Sabun içermeyen formülüyle Bepanthol Arındırıcı Jel cildinizi kurutmadan ve tahriş etmeden temizler. İçeriğindeki Provitamin B5 sayesinde cildinizi nemlendirir ve ferahlatır. Hassas ciltler için de uygun olan jeli günlük olarak sabah akşam güvenle kullanabilirsiniz.

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3. Gün boyu kalıcılık: Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Ceylin'in nude tonlardaki Pat McGrath Labs rujuna harika bir alternatif! Maybelline New York Super Stay Likit Ruj size "Neden daha önce almamışım?" dedirtecek şahane bir ürün. Uzun süren kalıcılığı sayesinde gün içinde tazelemenize gerek bırakmaz. Özel tasarıma sahip uygulama ucu, kullanım kolaylığı sağlar. Kuruluk hissi bırakmayan özel formülü sayesinde dudaklarınızı nemlendirir. Mat bitişiyle mest eden pembe renk ruju makyaj çantanıza mutlaka eklemelisiniz!

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4. Hem gece hem gündüz makyajlarınızı renklendirecek: Maybelline New York The Blushed Nudes

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

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Maybelline New York Blushed Nudes Far Paleti ile makyajlarınızı renklendirin! Yargı dizisinin güzel avukatı Ceylin, kahve tonlarındaki Charlotte Tilbury ile Guerline far paletleri ile sade ve hoş bir görünüm yakalıyor. Siz de bu ürünlere güzel bir alternatif olan Maybelline far paleti ile bu görünümü yakalayabilirsiniz! Özellikle kış ve sonbahar sezonlarında tercih edilen pastel tonlarıyla günlük makyajınızı yapabilirsiniz.

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5. Daha kusursuz bir görünüm için: L'Oréal Paris Infaillible 24H Fondöten

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

L'Oréal Paris Infaillible 24H Fondöten yenilenen formülü sayesinde vazgeçemeyeceğiniz kozmetik ürünlerinizden biri olacak. 24 saat kalıcı yapısıyla kusursuz bir cilt görünümü vadeden fondöten, suya ve tere dayanıklı formülüyle de ekstra konfor vadediyor. Siz de Avukat Ceylin gibi gün boyu yoğun bir tempo içindeyseniz cildinizi tüm gün canlı gösterecek olan bu fondöteni kullanabilirsiniz.

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6. Siyah noktalara elveda: L'Oréal Paris Şeker Peelingi Siyah Nokta Karşıtı Yüz Peelingi

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

L'Oréal Paris Şeker Peelingi ile cildinizdeki siyah noktalara veda etme zamanı geldi! Zengin içeriği sayesinde cildinizi nemlendirir, siyah noktalardan arındırır ve cildinize bakım yapar. Formülündeki kivi tohumuyla cildinizi pürüzsüzleştirir, nane yağının yatıştırıcı etkisiyle tahrişi azaltır. Doğal kaynaklı şeker özleriyle cildi besler, cilt bariyerini güçlendirir ve gözenekleri temizler. İlk kullanımdan itibaren siyah nokta görünümünü azaltan peeling, kısa zamanda en favori ürünlerinizden biri olacak!

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7. "Neden daha önce almamışım!" dedirtecek: Maybelline New York Super Stay Matte Ink Unnude Likit Mat Ruj

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Maybelline New York Super Stay Matte Likit Mat Ruj daha etkili ve güçlü bir makyajın joker parçası. Her an elinizin altında olmasını isteyeceğiniz ruj, dudaklarınızı kurutmadan renklendirir, pürüzsüz bir görünüme kavuşturur. Sünger fırçası sayesinde tek hamlede kolaylıkla uygulayabileceğiniz Maybelline ruj, uzun süre kalıcı formülüyle tazeleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Kısa zamanda harikalar yaratmak isteyenlerin favorisi olacak ruju makyaj çantanıza eklemelisiniz!

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8. Cildinizi derinlemesine nemlendirin: Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Clinique Moisture Surge Nemlendirici, bittikçe yenisini almak isteyeceğiniz şahane bir ürün! 100 saat etkili nemlendirme vadeden ürünle en sert hava koşullarında bile cildiniz kurumaz, kendinizi gün boyu ferah hissedersiniz. Yağsız jel formülüyle ağırlık hissi bırakmaz, içeriğindeki hyalüronik asit ve Aloe vera özleriyle cildinizi derinlemesine nemlendirir. Çift etkili nemlendirici, yeni teknolojisiyle ilk kullanımda bile %174 oranında nem desteği sağlar.

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9. Rutininize serum eklemediyseniz hemen ekleyin: Bebak Pharma Leke Karşıtı Cilt Bakım Serumu

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Bebak Pharma Leke Karşıtı Cilt Bakım Serumu'la yüz lekelerine "Elveda!" diyoruz. Düzenli kullanımda lekeleri azalttığı kanıtlanmış olan Bebak cilt serumu; içerdiği arbutin ve çam kozalağı özü sayesinde cilt tonu eşitsizliklerini giderir, meyve asitleriyle daha canlı ve aydınlık bir görünüm vadeder. Hafif yapısı sayesinde günlük kullanım için uygun olan serumu, temiz cildinize sabah akşam uygulayabilirsiniz.

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10. Daha sağlıklı bir görünüm, renkli bir makyaj: Show by Pastel Show Your Joy Likit Allık

Yargı dizinden Ceylin'in makyajını beğenenler için alternatif makyaj malzemesi önerileri

Show By Pastel Show Your Likit Allık her sezon favori makyaj malzemelerinizden olacak. Sürdüğünüz andan itibaren daha sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm vadeden allık, likit yapısı sayesinde kolay bir şekilde cildinizle bütünleşir. Parmak uçlarınızla ya da makyaj süngeri ile kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Yüzünüzü renklendirirken aynı zamanda nemlendireceğiniz allık, doğal görünümüyle sizi mest edecek.

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