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Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluza alternatif öneriler

17.11.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizilerin sevilen karakterlerinin tercih ettiği kıyafetler, izleyicilerin radarına hızlıca giriyor. Hâl böyle olunca dizi karakterlerinin bölümlerde kullandığı kıyafetler de mercek altına alınıyor. Yargı dizisinin Ceylin karakterinin bir bölümde giydiği petrol mavisi çıtçıtlı kruvaze bluzu da hayranları tarafından çok sevildi. Biz de bu modele alternatif olarak on farklı ürünü bir araya getirdik. İşte detaylar!

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluza alternatif öneriler

Modası hiçbir zaman geçmeyen kruvaze yaka ve çıtçıtlı bluzlar, her renkte ve farklı tasarımla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çeşitli kumaşlarla üretilen parçalar, her mevsime uyum sağlayabiliyor. Yargı dizisinin hayranlarına özel oluşturduğumuz listede Ceylin karakterinin dizide giymiş olduğu özel tasarım bluzun alternatiflerini sıraladık. Gelin, söz konusu ürünün benzerlerine şöyle bir göz atalım.

Adsız tasarım - 2022-11-17T014228.505

1. Şık ve rahat: Pimood Carol Kruvaze Yakalı Çıtçıtlı Jarse Bluz Body

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

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İpeksi dokusuyla cildinize nazikçe dokunacak Pimood Carol Kruvaze Yakalı Çıtçıtlı Jarse Bluz Body ile ister günlük ister özel davetler için birbirinden şık kombinler oluşturabilirsiniz. Elastik yapısıyla hareket özgürlüğü sunan parça, kolay kırışmadığı için ütüye ihtiyaç duymuyor. Siz de Ceylin'nin stilini yakalamak isterseniz şık ve rahat bluz için gardırobunuzda mutlaka yer açmalısınız.

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2. Ceylin'in bluzuna en iyi alternatif: Ritnice Saks Vatkalı Çıtçıtlı Body

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Yargı dizisinin Ceylin karakterinin kullanmış olduğu mavi bluzu çok beğendiyseniz modele en iyi alternatiflerden biri olan Ritnice Saks Vatkalı Çıtçıtlı Body’i tercih edebilirsiniz. Çıtçıtlı body, standart bir kalıba sahip. Böylece pek çok ölçüdeki bedene rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Eğer mavi dışındaki tonları da değerlendirmek isterseniz modelin yeşil, bej ve siyah renkleri de bulunuyor.

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3. Pilili bluzun en şık hâli: By Saygı Kruvaze Yaka Omuz Büzgülü Vatkalı Çıtçıtlı Bluz

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

İstediğiniz tarzda pantolonlarla kombin oluşturabileceğiniz kruvaze yakalı bir bluza sahip olmak isterseniz By Saygı Kruvaze Yaka Omuz Büzgülü Vatkalı Çıtçıtlı Bluz’u tercih edebilirsiniz. Çıtçıt kapaması sayesinde modeli rahatça giyebilirsiniz. Modelin büzgülü beli ve vatkalı yaka detayı, parçaya hareket katarak kombinlerinizi taçlandırır. Gardırobunuzun en trend parçalarından biri olacak ürüne göz atmadan geçmeyin.

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4. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: Olalook Kadın Saks Mavi Omuzu Pileli Degaje Yaka Salaş Örme Bluz

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Pilili yakasıyla dikkatleri üzerine toplayan Olalook Kadın Saks Mavi Omuzu Pilili Degaje Yaka Salaş Örme Bluz, Ceylin'in tarzını benimsemek isteyenler için uygun bir seçenek. Şık tasarıma sahip ürün, rahat kalıbıyla günün her saatinde konfor vadeder. Mavinin en güzel tonunu taşıyan, uzun kollu, zarif bluzla güzelliğinize şık bir dokunuş yapmaya ne dersiniz?

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5. Crop modelden vazgeçemeyenlere: TRENDYOLMİLLA Indigo Düğüm Detaylı Crop Örme Bluz

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Hem kuruvaze hem crop modeli bir arada sunan şık TRENDYOLMİLLA Indigo Düğüm Detaylı Crop Örme Bluz ile bulunacağınız ortamdaki tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun! Daha spor bir görünüme ulaşabilmenizi sağlayan bluz, her tarz pantolonla rahatlıkla kombinlenebilir. Vücut hatlarınızı daha güzel gösterebilecek şık bluzu incelemeden alacağınız parçaya karar vermeyin, deriz!

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6. Bağcıklı bir model arayanlara: TRENDYOLMİLLA Mavi Crop Triko Kazak

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Yargı dizisinin Ceylin karakterine ait mavi bluz için daha soğuk havalarda kullanılabilecek bir alternatif arayanlara TRENDYOLMİLLA Mavi Crop Triko Kazak’ı önerebiliriz. Hem rengiyle hem modeliyle Ceylin'in bluzuna benzeyen model, triko olduğu için soğuk havalarda sizi sıcacık tutar. Bel kısmındaki bağcık, ürüne farklı bir hava katar. Zarif parçayı spor ya da klasik kombinlerinizde tercih edebilirsiniz.

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7. Göz alıcı aksesuarıyla: XHAN Kruvaze Yaka Aksesuar Detaylı Kaşkorse Bluz

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

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Kruvaze yaka modeli ile karşımıza çıkan XHAN Kruvaze Yaka Aksesuar Detaylı Kaşkorse Bluz, göğüs altındaki metalik toka aksesuarı ile göz kamaştırıyor. Özel elasten kumaşı, gün boyu süren bir konfor vadediyor. Uzun kolları ve şık dekoltesiyle stilinizi taçlandıracak modelin farklı renkleri olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Siz de şık bluz sayesinde Ceylin'in tarzını yakalayabilir, bulunacağınız ortamların yıldızı olabilirsiniz!

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8. Soğuk günlerin kurtarıcı parçası: Olalook Lacivert Kruvaze Bel Üstü Crop Triko Kazak

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Kruvaze yakanın en şık görünümünü sunan Olalook Lacivert Kruvaze Bel Üstü Crop Triko Kazak ile güzelliğinize güzellik katmaya hazır mısınız? Sade tasarımıyla oldukça zarif bir duruş sergileyen parça, her tür pantolon ve aksesuar ile tamamlanabilir. Sonbahar ya da kış aylarında kullanabileceğiniz ürünün, yünlü kumaşıyla sizi sıcacık tutar. Standart beden kazağı çok seveceksiniz.

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9. Farklı yaka tasarımıyla oldukça şık: Bozsisters Amanda Dekolteli Çıtçıtlı Body

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Ceylinin bluzunu beğenen ancak kruvaze yakadan hoşlanmayanlar için harika bir önerimiz var sırada: Bozsisters Amanda Dekolteli Çıtçıtlı Body! Klasik gömlek yakasına benzeyen modeliyle göz dolduran parça, çıtçıta sahip olsa da crop görünümü sunuyor. Farklı tasarımıyla şık bir tarz yakalayabileceğiniz ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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10. Şıklığınıza şıklık katın: Trend Alaçatı Stili Saks V Yaka Kruvaze Bluz

Yargı dizisinden Ceylin karakterinin giydiği mavi bluze alternatif öneriler

Elasten bel detayı ve kruvaze yakasıyla şık bir modele sahip olan Trend Alaçatı Stili Saks V Yaka Kruvaze Bluz'la şıklığınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Model, viskon kumaşı sayesinde kolay kırışmaz ve dökümlü durur. Her tarzda pantolon ile en güzel kombinleri oluşturabileceğiniz parçayı, hem sokak stili için hem ofis kombinlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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