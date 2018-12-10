Altın Kelebek töreninde Can Yaman’ın gözlük itirafı!

Dizi, En İyi Romantik Komedi ve En İyi Romantik Komedi Kadın ve Erkek Oyuncu dallarında ödüller aldı. Demet Özdemir ve Can Yaman, ödülün sahibi olurken, Yaman’ın tören boyunca neden gözlük taktığı sorusu da yanıt buldu.

Can Yaman, tören öncesinde ve sahneye çıktığı anda, güneş gözlüklerini çıkarmadı. Bu durum büyük dikkat çekerken açıklama yine kendisinden geldi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Yaman, yaptığı açıklamada “Öncelikle şunu söylemek isterim. Gözlerim rahatsız ciddi şekilde. Kusura bakmayın o yüzden gözlük takmak zorunda kaldım. Anıl Çelik de aynı zamanda gözünden rahatsız. Bizim dizide sonraki iki bölüm gözlüklerle oynayacağım” diye konuştu.

Bu açıklamayla dizide Ceycey karakterini oynayan Anıl Çelik’in de bir süre çekimlere gözlükle katılacağı öğrenilmiş oldu.

Bu arada Can Yaman, teşekkür konuşmasını yaparken “Bu ödülü çok istiyordum. O yüzden çok teşekkür ederim ama bu ödülü Erkenci Kuş ile aldık. Erkenci Kuş’ta çok güzel bir set ortamımız var” diyerek yapımcı, yönetmen ve ekibe teşekkür etti.

Yaman konuşmasının devamında Demet Özdemir’i de unutmadı ve “Özellikle canım partnerim, iyi ki varsın, Demet Özdemir’e çok teşekkür ederim. Bu ödülün yarısı ona ait zaten” ifadesini kullandı.

Demet Özdemir de ödülünü aldığında aynı jesti Can Yaman’a yaptı.

