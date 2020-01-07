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  4. Altın Küre ödüllü Succession dizisinin üçüncü sezonunda neler olacak?

Altın Küre ödüllü Succession dizisinin üçüncü sezonunda neler olacak?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Amerikan HBO kanalının Altın Küre ve BAFTA ödüllü dizisi Succession, üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Genç oyuncu Ekin Koç’un ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldığı yapım, Altın Küre'de aldığı 3 adaylıktan ikisini evine götürdü.

Altın Küre ödüllü Succession dizisinin üçüncü sezonunda neler olacak?

Game of Thrones, The Wire, The Sopranos gibi büyük dizilerin yapımcısı ve yayıncısı Amerikan HBO kanalının gözde draması Succession, BAFTA’dan sonra 77. Altın Küre Ödülleri’nde En iyi drama dizisi ve drama dalında En İyi Aktör (Brian Cox) ödüllerini kazanmayı başardı. Başarılı oyuncu Ekin Koç ve Selim Bayraktar’ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldığı Succession, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Altın Küre’den, Logan Roy performansıyla ödüle layık görülen Brian Cox, dizinin yeni sezonuyla ilgili sorulara "Bu soruyu her sezon sonunda duyuyoruz, çok sıkıldık. Size söyleyemem. Bundan sonra ne olacağını bilmek istediğini biliyorum ama anlaşma böyle değil." dedi.

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Serinin yaratıcısı Jesse Armstrong, dizi için senaristlerin ciddi bir çalışma yaptığını, şu an 3. sezon için konsantrasyonlarının tam olduğunu açıkladı ve "Gösteri gerçeği yansıtıyor. Direkt gerçeği vermiyor. Succession, belirli bir aile ya da işletme hakkında bir dizi değil ama böyle yerlerden alınabilecek malzeme çok ve biz bunu yapıyoruz. Bu da oldukça akıllıca" açıklamasında bulundu.

SUCCESSION KONUSU

  1. yüzyılda geçen drama serisi, zengin ve güçlü bir Amerikan küresel medya hanedanı üzerinde duruyor. Dizide güç oyunları yanı sıra, aile sadakati ve uluslararası iş gibi konular da işleniyor.


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