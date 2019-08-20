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Altın Portakal'a Türkan Şoray'lı dönüş

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, bu yıl 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk basın toplantısı düzenlendi. 2 yıl önce kaldırılan ulusal kategori bu yıl yeniden festivalde yer bulacak. Festivalin bu yılki afişini ise Türkan Şoray'ın 1964 yılında ilk kez düzenlenen festivalde ödül aldığı 'Acı Hayat filminin afişindeki fotoğrafı süsleyecek.

Altın Portakal'a Türkan Şoray'lı dönüş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, festival idari direktörü ve başkan başdanışmanı Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Festivalin geçmişinden bahseden Böcek, "Söz verdiğimiz gibi festivalimiz özüne dönüyor ve halkımızla buluşuyor. Kent merkezi ve ilçelerimizdeki kültür solanlarında, TIR'larımızla açık hava film gösterimleri yaparak, halkımızı bu coşkuya ortak ediyoruz" dedi.

ULUSAL KATEGORİ GERİ DÖNDÜ

Festivalin geleneksel kortejle başlayacağını kaydeden Böcek, açılış ve kapanış törenlerini ise 10 bin kişilik spor salonunda, halkın katılımıyla gerçekleştirileceklerini söyledi. Muhittin Böcek, "Film festivalimizin bel kemiğini oluşturduğunu düşündüğümüz ve daha önce kaldırılan ulusal yarışmalar, bu yıldan itibaren yeniden yapılmaya başlıyor. Diğer yandan uluslararası yarışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Altın Portakal'ın bir amacı da Antalya'nın dünyadaki tanıtımına katkı sağlamak olacaktır" diye konuştu.

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FESTİVALDE İLK: ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU

Altın Portakal Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'un sinemaya destek olduğuna vurgu yapan Böcek, bu yıl bir yeniliğe daha imza atacaklarını anlattı. Böcek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alanında 100 öğrencimizi festivalimize davet ediyoruz. Gençlerimizin festival programındaki tüm etkinliklerimize konuk olarak katılacaklar. Festivalimiz Türkiye'nin dört bir yanından katılacak gençlerle bir sinema okuluna dönüşecek. Biz buna Altın Portakal Sinema Okulu adını verdik. Böylece geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye sunmuş olacağız. Yeşilçam'ın diğer adı Antalya'dır."

BİR MİLYON 357 BİN 500 LİRA DEĞERİNDE ÖDÜL

Festival idari direktörü ve başkan başdanışmanı Cansel Çevikol Tuncer ise festivalde bu yıl 1 milyon 357 bin 500 lira ödül dağıtmayı planladıklarını söyledi. Sinemaya önemli bir maddi katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Tuncer, "Ulusal yarışmada uzun ve kısa metraj, belgesel film yarışmalarında toplam 810 bin lira, uluslararası yarışmada da 97 bin 500 lira, Antalya Film Forum'da da 450 bin lira değerinde ödüller vermeyi planlıyoruz. Ulusal yarışma bünyemizde festivalimizin kurucusu Avni Tolunay adına vereceğimiz 'Jüri Özel Ödülü'nü 100 bin lira olarak belirledik. Yine Altın Portakal ödülünü 8 kez kazanarak, en fazla ödül kazanan yönetmen unvanını taşıyan Behlül Dal adına vereceğimiz 'En İyi İlk Film Ödülü'nü de 100 bin lira olarak belirledik" diye konuştu.

Geçmiş yılların bütçesinin yarısı oranında bir bütçe ile festivali düzenleyeceklerini belirten Tuncer, belediyenin her tarafından olduğu gibi festival kapsamında bu tasarrufu uygulayacaklarını söyledi

TÜRKAN ŞORAY'LI FESTİVAL AFİŞİ

Tuncer, bu yılın yeniliklerinden birinin de sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla verecekleri 50 bin lira değerindeki 'Cahide Sonku Ödülü' olacağını vurguladı.

Cansel Çevikol Tuncer, Cahide Sonku'nun Türk sinemasının önemli bir ismi olduğunu söyledi. Türkan Şoray'lı festival afişini de anlatan Tuncer, "Afiş, Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürme düşüncemize uygun olarak tasarlandı. Afişimizde sinemamızın sultanı Türkan Şoray var. 1964 yılında düzenlenen Acı Hayat filmindeki rolüyle ilk kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan sanatçımızın bu güzel fotoğrafı afişimizi süsledi. Ulusal yarışmanın döndüğü bu yıl, sinemamıza onun eşsiz görüntüsüyle merhaba demek bizim için çok anlamlı. Kendisini, sağlığı elverirse burada ağırlamak, bizim için memnuniyet verici olur" dedi.

ULUSAL AĞIRLIKLI OLACAK

Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ise ulusal programa ağırlık veren bir festival hazırlayacaklarını söyledi. Ekibi yeni yeni kurduklarını ifade eden Boyacıoğlu, "24 yıldır Gezici Festivali hazırlıyorum. Başkanın samimiyeti beni çok etkiledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na destek için başvuruda bulunduk ama henüz bir yanıt alamadık. Ama olumsuz bir hava sezmedim" diye konuştu.

REİS ÇELİK TARTIŞMASI

Boyacıoğlu, festivalin danışmanı olarak açıklanan yönetmen Reis Çelik'e yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, sansürün damga vurduğu 2014 yılında festivalin danışmanlarından birinin Reis Çelik olduğuna yönelik belgeyi görmek istediğini dile getirdi. Boyacıoğlu, "Reis Çelik, ulusal yarışma sona erdikten sonra protestoyu başlatıp, ulusal yarışmanın geri dönmesi için mücadele eden ilk kişidir. Reis Çelik'in kalemi kuvvetli ve sivridir. Kendisi Antalya'da, gidin konuşun" dedi.

SEKTÖR İSTİŞARE KURULU 7 İSİMDEN OLUŞACAK

Sektörün bütün temsilcileri ile biraraya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Boyacıoğlu, Sektör İstişare Kurulu oluşturacaklarını söyledi. Boyacıoğlu, İstişare Kurulu'nda Yamaç Okur, Sevil Demirci, Aydın Sayman, Yusuf Sezgin, Mustafa Kara, Nazif Tunç, Reis Çelik, Hülya Uçansu ve Hüseyin Çimrin'in yer alacağını açıkladı

NE KADAR ALACAĞINI AÇIKLADI

Uluslararası ve dünya sineması bölümlerinin devam edeceğini vurgulayan Boyacıoğlu, "Festivallerin büyük çoğunluğu Cannes ve Berlin'e benziyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Önceliğimiz kendi sinemamız olacak, kendi insanlarımız. Öğlen sohbetleri diye bir şey düşünüyorum. Uğur Yücel ve Ercan Kesal, evet dediler. Ulusal filmlere daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Bahsedildiği gibi 1 milyon değil 125 bin lira alacağım. 41 festivalde görev aldım. Bu rekor değil, 26 ülkede Türk sinemasını tanıttım. Burada da ne yapacağımı biliyorum" diye konuştu.

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altın portakal Türkan Şoray

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