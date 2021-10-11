Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Altın Portakal Film Fesitvali’nde kazananlar belli oldu! ‘En İyi Film Ödülü’ o yapıma gitti

Altın Portakal Film Fesitvali’nde kazananlar belli oldu! ‘En İyi Film Ödülü’ o yapıma gitti

11.10.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunumuyla ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.

Altın Portakal Film Fesitvali’nde kazananlar belli oldu! ‘En İyi Film Ödülü’ o yapıma gitti

Bu yıl, 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer aldı: Emre Kayiş’in “Anadolu Leoparı”, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan”, Necip Çağhan Özdemir’in “Bembeyaz”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Birlikte Öleceğiz”, Ali Tansu Turhan’ın “Diyalog”, Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında”, Cemil Ağacıkoğlu’nun “Kafes”, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr”, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” ve Nazlı Elif Durlu’nun “Zuhal” adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarıştı.

İşte, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden kazananlar;

ULUSAL YARIŞMA

  • En İyi Film: Okul Tıraşı
  • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: İki Şafak Arasında
  • Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Anadolu Leoparı (Emre Kayış)
  • En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)
  • En İyi Senaryo Ödülü: Ferit Karahan, Gülistan Acet (Okul Tıraşı)
  • En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nihal Yalçın (Zuhal)
  • En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hayrullah Tarhan Karagöz (Kafes)
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Nezaket Erden (İki Şafak Arasında) - Özay Fecht (Kafes)
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında)
  • En İyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Bağlılık Hasan)
  • En İyi Müzik: Nikos Kypourgos (Kerr)
  • En İyi Kurgu: Ferit Karahan, Sercan Sezgin, Hayeday Safiyari (Okul Tıraşı)
  • En İyi Sanat Yönetimi: Billur Turan (Anadolu Leoparı)
  • Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Baltaş, Feride Çiçekoğlu
  • Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Bembeyaz (Necip Çağhan Özdemir)
  • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

ULUSLARARASI YARIŞMA

  • En İyi Film: Libertad (Clara Roquet)
  • En İyi Yönetmen: Paz Fabrega (Aurora)
  • En İyi Kadın Oyuncu: Claudia Grob (The Fam)
  • En İyi Erkek Oyuncu: Petri Poikolainen (The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic)

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

  • En İyi Film: Her Şey Dahil (Volkan Üce)
  • Jüri Özel Ödülü: Bekleyiş (Aslı Akdağ)
  • Övgüye Değer Film: Acı ve Tatlı (Didem Şahin)

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

  • En İyi Film: Siz Biraz Uzak Kaldınız (Elif Refiğ)
  • Jüri Özel Ödülü: İkinci Gece (Ali Tansu Turhan)
  • Övgüye Değer Film: Rewşen (Musap Tekin)
Türkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldiTürkiye’den tek seçilen yapım olan Okul Tıraşı’ndan ilk fragman geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”69 yaşındaki OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf! “Genç erkeklerle beraber oluyorum”
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
Vizyona girdi! Fragmanı merak uyandırdıVizyona girdi! Fragmanı merak uyandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüm dünyada hızla yayılıyor! Adı gülümsetse de...

Tüm dünyada hızla yayılıyor! Adı gülümsetse de...

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

OnlyFans yıldızından şaşırtan itiraf: Genç erkeklerle...

Sosyal medyada eleştiriliyordu! Şimdi herkes onun peşinde

Sosyal medyada eleştiriliyordu! Şimdi herkes onun peşinde

Fenomen ismin ardından şimdi de kocası...

Fenomen ismin ardından şimdi de kocası...

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Görünümüyle şaşırttı! Kehanetleri tüyler ürpertti

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Eşinin, annesi ve kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Mayalar’dan sonra Vikingler! Dünyanın sonu için tarih verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.