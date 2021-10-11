Altın Portakal Film Fesitvali’nde kazananlar belli oldu! ‘En İyi Film Ödülü’ o yapıma gitti

Bu yıl, 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer aldı: Emre Kayiş’in “Anadolu Leoparı”, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan”, Necip Çağhan Özdemir’in “Bembeyaz”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Birlikte Öleceğiz”, Ali Tansu Turhan’ın “Diyalog”, Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında”, Cemil Ağacıkoğlu’nun “Kafes”, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr”, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” ve Nazlı Elif Durlu’nun “Zuhal” adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarıştı.

İşte, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden kazananlar;

ULUSAL YARIŞMA

En İyi Film: Okul Tıraşı

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: İki Şafak Arasında

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Anadolu Leoparı (Emre Kayış)

En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

En İyi Senaryo Ödülü: Ferit Karahan, Gülistan Acet (Okul Tıraşı)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nihal Yalçın (Zuhal)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hayrullah Tarhan Karagöz (Kafes)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Nezaket Erden (İki Şafak Arasında) - Özay Fecht (Kafes)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Bağlılık Hasan)

En İyi Müzik: Nikos Kypourgos (Kerr)

En İyi Kurgu: Ferit Karahan, Sercan Sezgin, Hayeday Safiyari (Okul Tıraşı)

En İyi Sanat Yönetimi: Billur Turan (Anadolu Leoparı)

Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Baltaş, Feride Çiçekoğlu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Bembeyaz (Necip Çağhan Özdemir)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

ULUSLARARASI YARIŞMA

En İyi Film: Libertad (Clara Roquet)

En İyi Yönetmen: Paz Fabrega (Aurora)

En İyi Kadın Oyuncu: Claudia Grob (The Fam)

En İyi Erkek Oyuncu: Petri Poikolainen (The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic)

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Her Şey Dahil (Volkan Üce)

Jüri Özel Ödülü: Bekleyiş (Aslı Akdağ)

Övgüye Değer Film: Acı ve Tatlı (Didem Şahin)

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Siz Biraz Uzak Kaldınız (Elif Refiğ)

Jüri Özel Ödülü: İkinci Gece (Ali Tansu Turhan)

Övgüye Değer Film: Rewşen (Musap Tekin)



