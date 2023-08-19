Altına Hücum filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Altına Hücum filmi nerede çekildi? FOX yayın akışı

Altına Hücum filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Tolga Avanoğlu'nun başrolde olduğu film, bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Mahmut ve Osman'ın başından geçenlerin anlatıldığı Altına Hücum filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. İşte Altına Hücum filmi ile ilgili merak edilenler...
Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir. Ama Sonay Osman’ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut’u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.
Toygan Avanoğlu
Serenay Aktaş
Ali Rıza Tanyeli
Orçun Kaptan
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:30 Yaz Şarkısı
15.45 En Güzel Dönüşüm
16:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Altına Hücum
22:30 Yaz Şarkısı
01:30 Altına Hücum
03:45 Kısmet
05:30 Aşk Yeniden
06:15 Kısmet