Altına Hücum filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Altına Hücum filmi nerede çekildi? FOX yayın akışı

Altına Hücum filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Tolga Avanoğlu'nun başrolde olduğu film, bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Mahmut ve Osman'ın başından geçenlerin anlatıldığı Altına Hücum filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. İşte Altına Hücum filmi ile ilgili merak edilenler...

ALTINA HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Mahmut ve Osman köy köy dolaşıp köye baz istasyonu kurma bahanesi ile köyün zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadi ile kandırır ve altınları çalıp ortadan kaybolurlar. Bu seferki planlarını da devreye sokarken işler istedikleri gibi gitmez. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok altını olduğunu duymuş hedefini buna göre belirlemiştir. Ama Sonay Osman’ın dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un ne yapmak istediğini anlar ve ona oyun oynar. Mahmut’u altın peşine sağa sola koşturur sonunda da yakalatır.

ALTINA HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Serenay Aktaş

Ali Rıza Tanyeli

Orçun Kaptan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:30 Yaz Şarkısı

15.45 En Güzel Dönüşüm

16:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Altına Hücum

22:30 Yaz Şarkısı

01:30 Altına Hücum

03:45 Kısmet

05:30 Aşk Yeniden

06:15 Kısmet

