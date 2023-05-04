Aman Acun Ilıcalı görmesin! Survivor Asena sinir krizi geçirdi! "İstemiyorum burada kalmak!" sözleri adayı inletti

Survivor'da geçtiğimiz gün ödül oyunu oynandı. Mavi Takım ve kırmızı takım yarışmacıları Küba gezisi hakkını elde etmek için kozlarını paylaştı. Survivor ödül oyunun ilk etabında erzak hakkını elde eden kırmızı takım, sonraki turda ilk yurt dışı ödülünün de kazananı oldu.

"ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ!"

Özel uçakla Küba'ya giden kırmızı takım yarışmacılarının sevinci dikkatlerden kaçmazken Aziz'in gözyaşı döktüğü görüldü. Aziz, "Hayatımın en zor bir buçuk saatiydi. Ömrümden ömür gitti. Vallahi size kolay" dedi. Bu sırada Nefise ve Cansu'nun 'Niye ağlıyorsun?' deyip ona destek verdikleri görüldü.

DOMİNİK'TE SİNİR KRİZİ!

Survivor yeni bölüm fragmanında mavi takım yarışmacılarının ödül oyunu sonrası üzgün oldukları da dikkatlerden kaçmadı.

ASENA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Asena "İstemiyorum! İstemiyorum artık burada kalmak" diyerek haykırdı. Sesleri adayı inleten genç yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.

Özgür Tetik ise "Vicdanım yok artık. Yumuşaklık yok. Bileğim bükülürse eyvallah. Ama bileği bükersem de kimse için üzülmeyeceğim" diyerek hırslı bir tavır ortaya koydu.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Asena'nın sözleri üzerine ilk konseyde nasıl bir açıklama yapacağı Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

ACUN ILICALI'DAN SURVIVOR YARIŞMACISI OSMAN CAN'A TEPKİ

Son olarak Acun Ilıcalı, Osman Can'ın ekip arkadaşlarına yönelik "Vermişler bize at hırsızlarını" sözleri üzerine "Garip bir durum var. Hıncını bir şeyden çıkartma boyutundasın. Öyle bir anlık bir olay değil bu yani. 3-5 gündür böylesin. Yaptığın hareketler mantığı zorlamaya başladı" diyerek tepki göstermişti.

