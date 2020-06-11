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Amanda Holden sütyensiz elbisesiyle olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan 49 yaşındaki Amanda Holden yine dikkat çekmek için elinden geleni yaptı. Holden sokaklarda sütyensiz dolaşarak gündem oldu.

Britain’s Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden, canlı yayında elbisenin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapmasıyla gündem olmuştu.

Holden, kasten çok açık kıyafet giydiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını itiraf etmişti.

Bu açıklamasıyla gündem olan Holden şimdi de sokaklarda sütyensiz giydiği elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

'Edepsiz olmaktan gurur duyuyorum'

Amanda Holden yine dikkat çekmeyi başardı. Holden şovunu sunduktan sonra Heart FM stüdyolarından ayrılırken sütyensiz elbisesiyle pozlar verdi.
Genel olarak bu tarz hareketlerle gündem olmayı seven ünlü isim pembe elbisesi ve göğüs uçlarıyla görüntülenmeyi çok istedi.
Bu tarzıyla her zaman gündem olan Amanda Holden açıklamasında "tırnak içinde edepsiz olmaktan kurur duyuyorum" dedi. Holden bunu bilerek yaptığını da her fırsatta dile getiriyor.
Holden açıklamalarında "Kendimin ve bundan sonra ne söylemem gerektiğinin çok farkındayım. Ben yaptığım her şeyin altına imzamı atarım, kendimden eminim, daha sonra yapacaklarımın da farkındayım' dedi.
Ünlü oyuncu kendisini çekenlere ise "size daha fazla ne söylememi istiyorsunuz neysem oyum işte" diyerek pozunu verdi.
Amanda uzun yıllar çok açık bir şekilde giyindiği için dikkatleri üzerine çekmiş programın canlı yayınında küfür ettiği için de tepki almıştı.
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