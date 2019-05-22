Amazon’da kaçırılmayacak telefon fırsatı!

Huawei P9 Lite Mini, 16 GB, Siyah (Huawei Türkiye Garantili) Dokunmanın gücü kontrol altında. Güvenlik, hız ve fonksiyonelliğin tamamı saniyenın yarısı kadar bir sürede parmak uçlarınızda. HUAWEI P9 lite mini'nin yeniden tasarlanan parmak izi tanıma sistemi ile telefonunuzun kilidini 0.5 saniyede açabilirsiniz. Parmak ucunuzla bir dokunuşla alarma, gelen aramaya cevap verme, bildirim sütununun kontrolü ve hızlı fotoğraf çekme gibi birçok fonksiyona erişebilirsiniz. Dokunmanın kolaylığını keşfedin. Bir telefondan daha fazlası: Huawei P9 Lite Mini Kusursuz deneyim, sınırsız eğlence. EMUI 5.1 (Android 7.0'ı temel alır) performansı kolaylaştırmak adına kullanım alışkanlıklarınıza adapte olur ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. Bluetooth'tan çok daha hızlı ve kolay bir dosya paylaşım fonksiyonu. Uzun mesajları kaydedip paylaşmak için "Scrolling Screenshot" özelliğini kullanın. Göz rahatlatma modu ile akıllı telefonunuz ekran parlaklığını dikkatli bir şekilde size uygun hale getirir ve gözlerinizi rahatsız etmemek için mavi ışığı filtreler. İndiriminiz: 882,86 TL (% 45) Huawei P9 Lite Mini kısa süreli kaçırılmayacak indirim fırsatıyla Amazon'da!

Samsung Galaxy J8 SM-J810F Akıllı Telefon, 64 GB, Siyah Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 450 işlemcisinden gücünü alan bir model. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan telefon, hafıza kartı girişine de sahip. 6 inç boyutlu Super AMOLED ekran, 720 x 1440 (HD+) ekran çözünürlüğü sunuyor. Telefonun yüzde 75.8 ekran gövde oranı ve 274 ppi değeri yer almakta. Çift arka kamera ile gelen Galaxy J8 modelinin arka tarafında f/1.7 diyaframaçıklığına sahip 16 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve alan derinliği ölçümü için 5 Megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera kullanılıyor. Telefonun ön tarafında da LED flaşla desteklenen, f/1.9 diyafram açıklığı sunan 16 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası var. 159.2 x 75.7 x 8.2 mm boyutlara ve 177 gram ağırlığa sahip olan Galaxy J8 modeli, parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma gibi güvenlik seçenekleri ile geliyor. Son olarak, telefonun 3500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim. İndiriminiz: 649,00 TL (% 23) Samsung Galaxy J8 kısa süreli kaçırılmayacak indirim fırsatıyla Amazon'da!

Samsung Galaxy J4+ SM-J415F Akıllı Telefon, 16 GB, Altın (Samsung Türkiye Garantili) Uygun fiyatı ile ön plana çıkan Samsung Galaxy J4 özellikleri; 5.5 inç 720p çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 13 MP arka 5 MP ön kamera, 4-çekirdekli Exynos 7570 Quad işlemci, Mali-T720 MP2 GPU, 2 GB RAM, 16 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama alanı, 3000 mAh kapasiteli batarya, FM radyo şeklinde. 5.5 inç 720×1280 piksel (720p) çözünürlüğünde Super AMOLED ana ekran ile gelen Samsung Galaxy J4, 267 ppi piksel yoğunluğuna ve %71.2 Ekran/Kasa oranına sahip. 13 Megapiksel arka kamera, 5 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka tarafında bir adet LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/1.9 diyafram açıklığı, 28mm lens boyutu, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps kaydı yapabiliyor. Donanım tarafında 4-çekirdekli Exynos 7570 Quad işlemcisine ev sahipliği yapan Samsung Galaxy J4’de, Mali-T720 MP2 GPU, 2 GB RAM ve 16 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama alanı bulunuyor. 3000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon FM radyo, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n gibi özelliklere 4G (Cat4 150/50 Mbps) desteğine sahip.

İndiriminiz: 500,00 TL (% 32) Samsung Galaxy J4 kısa süreli kaçırılmayacak indirim fırsatıyla Amazon'da! Samsung Galaxy S10 SM-G970F Akıllı Telefon, 128 GB, Prizma Yeşil (Samsung Türkiye Garantili) Samsung’un yeni amiral gemisi beklendiği gibi Infinity-O olarak adlandırılan yeni ekran tasarımını kullanıyor. Çentiğin ortadan kaldırıldığı bu tasarımda tamamen ince çerçeveler kullanılırken, ön kamera ekrana gömülü. 150.149.9 x 70.4 x 7.8 mm boyutlarındaki Galaxy S10’un, 6.1 inçlik kavisli ekranı 19:9 formatında. Quad HD+ yani 3040×1440 piksel çözünürlük sunan ekranın piksel yoğunluğu ise 550 ppi. Ekrandan parmak izi okuma teknolojinin kullanıldığı Samsung’un yeni amiral gemi modeli, Exynos 9820 ve Snapdragon 855 güç veriyor. Bizim için ülkemizde satışa sunulacak olan model önemli olduğu için Exynos’u baz alıyoruz. Bu kapsamda 8 nm LPP FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 9820 sekiz çekirdekli bir işlemci. İşlemci içerisinde 2.7 GHz hızında çalışan Samsung’un özelleştirdiği iki işlemci çekirdeğine, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Cortex A75 ve 4 adet 1.9 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeği eşlik ediyor.