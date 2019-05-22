Amazon’da kaçırılmayacak telefon fırsatı!

Dokunmanın gücü kontrol altında. Güvenlik, hız ve fonksiyonelliğin tamamı saniyenın yarısı kadar bir sürede parmak uçlarınızda. HUAWEI P9 lite mini'nin yeniden tasarlanan parmak izi tanıma sistemi ile telefonunuzun kilidini 0.5 saniyede açabilirsiniz. Parmak ucunuzla bir dokunuşla alarma, gelen aramaya cevap verme, bildirim sütununun kontrolü ve hızlı fotoğraf çekme gibi birçok fonksiyona erişebilirsiniz. Dokunmanın kolaylığını keşfedin.
Kusursuz deneyim, sınırsız eğlence. EMUI 5.1 (Android 7.0'ı temel alır) performansı kolaylaştırmak adına kullanım alışkanlıklarınıza adapte olur ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. Bluetooth'tan çok daha hızlı ve kolay bir dosya paylaşım fonksiyonu. Uzun mesajları kaydedip paylaşmak için "Scrolling Screenshot" özelliğini kullanın. Göz rahatlatma modu ile akıllı telefonunuz ekran parlaklığını dikkatli bir şekilde size uygun hale getirir ve gözlerinizi rahatsız etmemek için mavi ışığı filtreler.
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Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 450 işlemcisinden gücünü alan bir model. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip olan telefon, hafıza kartı girişine de sahip. 6 inç boyutlu Super AMOLED ekran, 720 x 1440 (HD+) ekran çözünürlüğü sunuyor. Telefonun yüzde 75.8 ekran gövde oranı ve 274 ppi değeri yer almakta.
Çift arka kamera ile gelen Galaxy J8 modelinin arka tarafında f/1.7 diyaframaçıklığına sahip 16 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve alan derinliği ölçümü için 5 Megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera kullanılıyor. Telefonun ön tarafında da LED flaşla desteklenen, f/1.9 diyafram açıklığı sunan 16 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası var.
159.2 x 75.7 x 8.2 mm boyutlara ve 177 gram ağırlığa sahip olan Galaxy J8 modeli, parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma gibi güvenlik seçenekleri ile geliyor. Son olarak, telefonun 3500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.
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Uygun fiyatı ile ön plana çıkan Samsung Galaxy J4 özellikleri; 5.5 inç 720p çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, 13 MP arka 5 MP ön kamera, 4-çekirdekli Exynos 7570 Quad işlemci, Mali-T720 MP2 GPU, 2 GB RAM, 16 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama alanı, 3000 mAh kapasiteli batarya, FM radyo şeklinde.
5.5 inç 720×1280 piksel (720p) çözünürlüğünde Super AMOLED ana ekran ile gelen Samsung Galaxy J4, 267 ppi piksel yoğunluğuna ve %71.2 Ekran/Kasa oranına sahip.
13 Megapiksel arka kamera, 5 Megapiksel ön kameraya yer verilen telefonun arka tarafında bir adet LED Flaş bulunuyor. Faz algılamalı otofokus, f/1.9 diyafram açıklığı, 28mm lens boyutu, panorama, HDR gibi özelliklere sahip olan arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps kaydı yapabiliyor.
Donanım tarafında 4-çekirdekli Exynos 7570 Quad işlemcisine ev sahipliği yapan Samsung Galaxy J4’de, Mali-T720 MP2 GPU, 2 GB RAM ve 16 GB genişletilebilir (microSD 256 GB) dahili depolama alanı bulunuyor.
3000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon FM radyo, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n gibi özelliklere 4G (Cat4 150/50 Mbps) desteğine sahip.
İndiriminiz: 500,00 TL (% 32)
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Samsung’un yeni amiral gemisi beklendiği gibi Infinity-O olarak adlandırılan yeni ekran tasarımını kullanıyor. Çentiğin ortadan kaldırıldığı bu tasarımda tamamen ince çerçeveler kullanılırken, ön kamera ekrana gömülü.
150.149.9 x 70.4 x 7.8 mm boyutlarındaki Galaxy S10’un, 6.1 inçlik kavisli ekranı 19:9 formatında. Quad HD+ yani 3040×1440 piksel çözünürlük sunan ekranın piksel yoğunluğu ise 550 ppi.
Ekrandan parmak izi okuma teknolojinin kullanıldığı Samsung’un yeni amiral gemi modeli, Exynos 9820 ve Snapdragon 855 güç veriyor. Bizim için ülkemizde satışa sunulacak olan model önemli olduğu için Exynos’u baz alıyoruz.
Bu kapsamda 8 nm LPP FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 9820 sekiz çekirdekli bir işlemci. İşlemci içerisinde 2.7 GHz hızında çalışan Samsung’un özelleştirdiği iki işlemci çekirdeğine, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Cortex A75 ve 4 adet 1.9 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeği eşlik ediyor.
NPU biriminin yer aldığı işlemci, grafik gücünü Mali G76 MP12 GPU‘dan alıyor. 8 GB RAM’e sahip olan Galaxy S10, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Bu alan microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabiliyor.
3400 mAh’lık bataryadan beslenen akıllı telefon, hem kablolu hem kablosuz olarak hızlı şarj desteğine sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi USB-C portunun yer aldığı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC gibi kablosuz bağlantı teknolojilerinin tamamını destekliyor.
IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olan Galaxy S10, Bixby , Samsung Health ve Samsung DeX gibi serinin önceki modellerinde gördüğümüz özellikleri çok daha güçlendirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunuyor.
Android 9.0 Pie ve Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü One UI ile kutudan çıkan telefon, Wireless PowerShare teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde Mate 20 Pro‘da gördüğümüz tersine şarj özelliği Galaxy S10 ile buluştu. Yani, Galaxy S10 ile kablosuz şarj desteğine sahip olan başka bir telefonu / cihazı şarj edebilmeniz mümkün.
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