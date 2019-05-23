Amazon’da laptop ürünlerinde inanılmaz fırsatlar devam ediyor!

Asus TP410UF-EC034T VivoBook Flip 14 14" Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-8250U İşlemci, 4GB RAM Bellek, 256GB SSD Depolama, Nvidia GeForce MX130 2GB Ekran Kartı, Windows 1 Asus VivoBook Flip kısa süreli kaçırılmayacak indirim fırsatıyla Amazon'da! İnce, Şık, Hafif VivoBook Flip 14, göz alıcı bir alüminyum kasaya sahiptir. 19,2 mm'lik profil ve 1,6 kg'lık toplam ağırlığı ile, etrafındaki en taşınabilir 14 inçlik dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlardan biridir. 13 inçlik bir dizüstü bilgisayardan oluşan bir kasa boyutuna 14 inç Full HD ekran takmak kolay değildir, ancak ultra dar 8mm NanoEdge çerçeve de bunu mümkün kılar. NanoEdge tasarımı ile VivoBook Flip 14, inanılmaz bir görüntü için inanılmaz bir% 78,7 ekran-vücut oranına ve daha geniş bir görüntüleme alanına sahiptir. Full HD ekran ayrıca 178˚ geniş görüş teknolojisine sahip olup, renkler ve kontrastların keskin açılarda bile görüntülendiğinde canlı ve kalın kalmasını sağlıyor. Bu, onu arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşmak için mükemmel bir çözüm haline getirir. Fırsatı kaçırmamak için hemen TIKLAYIN ürünü sepetinize atın! Ultra hassas dokunuş VivoBook Flip 14, son dokunuş deneyimleri için tasarlanmıştır. 6 mm aralıklarla yerleştirilmiş yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörler, standart ekranlara göre daha fazla hassasiyet sağlar - böylece en küçük dokunuşlar bile algılanır. VivoBook Flip 14, 16 GB belleğe ve NVIDIA GeForce MX130 dijital görüntülere sahip 7'nci Nesil Intel Core i7 işlemciyle güçlü, enerji verimliliği sağlayan bir performans sunar. 1 TB HDD ve 256 GB SSD depolama alanına sahip VivoBook Flip 14, iş sunumlarınız, fotoğraf albümleriniz ve multimedya kitaplıklarınız için yeterli alan barındırıyor. İster içeride ister hareket halindeyseniz, VivoBook Flip 14 ile daha fazlasını yapabilirsiniz.

Lenovo Yoga 530 Intel® Core™ i5-8250U 1.60 GHz - 4GB DDR4 - 256GB SSD - GeForce MX130 2GB GDDR5 - 14.0" FHD Dokunmatik Ekran - Win10 - Mineral Grey, 81EK007GTX Lenovo Yoga 530 kısa süreli kaçırılmayacak indirim fırsatıyla Amazon'da! Yaratıcılığınızı ortaya çıkarın Premium Intel® Core™ i5 işleme ve güvenlik seçenekleri, Active Pen desteği, tüm multimedya gereksinimleriniz için olağanüstü görsel ve ses kalitesi gibi, yaratıcılığınızın ve eğlencenin doruklarına çıkmanızı sağlayacak özelliklere sahip, kompakt ve şık 14 inç 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar Yoga 530 ile tanışın.Parlak alüminyum yüzeyiyle ve tablet ile dizüstü modu arasında kolayca geçiş yapabilmenizi sağlayan 360° dönen menteşesiyle Yoga 530, şık olduğu kadar her koşula uyarlanabilir özelliktedir. Oniks Siyahı, Mineral Gri ve yeni Su Mavisi renklerinden birini seçebilirsiniz. Kalem ve mürekkep de kullanabilirsiniz Noktasal doğruluk ve avuç içini reddetme özelliğine sahip, isteğe bağlı Lenovo Active Pen, size kağıt üzerinde kalemle yazıyormuşsunuz gibi hissettirir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için Yoga 530 görev çubuğunda bulunan Windows Ink özelliğini kullanabilirsiniz. Bir harita çizebilir, adım adım yönergeleri alabilir, akıllı düzenleme özelliklerinden yararlabilir, ek ayrıntılarla yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz. Yoga 530, üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı artıracak hız ve güçle tasarlandı. En yeni nesil Intel® Core™ i5 işlem gücü, daha önce benzeri görülmeyen dokunmatik ekran ve kalem hassasiyetiyle, daha hızlı önyükleme ve kusursuz çoklu görev işleviyle performansta %40'a varan iyileştirme sunar. İsteğe bağlı NVIDIA® GeForce® MX130 ayrı grafik kartları, fotoğraf düzenlemeleriyle ilgili zorlu görevleri hızla ve kolaylıkla tamamlamanızı sağlar. Sinema ve oyun deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşır.

Fırsatı kaçırmamak için hemen TIKLAYIN ürünü sepetinize atın! Her yere götürün, prize bağlı kalmayın 1,6 kg'lik ağırlığı ve 17,6 mm'lik inceliğiyle Yoga 530'u gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. 10 saate varan pil ömrü size dışarıda kalma özgürlüğü tanır. Ekstra bir destek almak istediğinizde 15 dakikalık bir şarjla pili 2 saat daha kullanabilirsiniz. Güç kapalı modunda. 65 watt'lık güç kaynağı gerekir.2x2 AC WiFi ve USB-C, USB 3.0 ve HDMI gibi tüm bağlantı noktalarına sahip Yoga 530, internet, dışarıdaki cihazlar ve ekranlarla bağlantıda kalmanızı sağlar. Taşınabilir bir ev sinema sistemine sahip olmak gibi Film izlemek için yerinizi alın: İncecik kenarları ve 250 nit parlaklığa sahip geniş görüş açılı FHD ekranıyla Yoga 530'da her ayrıntıyı tüm netliğiyle göreceksiniz. Dolby Audio™ Premium ile optimize edilmiş Harmon hoparlörlerden gelen sanal çevresel ses de sizi adeta büyüleyecek. Lenovo Ideapad 330S Intel® Core™ i5-8250U 1.60 GHz - 8GB DDR4 - 256GB SSD - Radeon 535 2GB GDDR5 - 14" HD Ekran - Win10 Home İşletim Sistemi- Platinum Grey, 81F4004DTX Lenovo Ideapad 330S kısa süreli kaçırılmayacak indirim fırsatıyla Amazon'da! Sade, şık ve premium Ideapad 330s ile tanışın. Daha geniş görüş açısı için dar kenarlarıyla daha ince ve daha hafif olarak tasarlanmış Ideapad 330s, son teknoloji işlemci gücüne ve hızlandırılmış grafik performansına sahiptir. Kolaylıkla her görevin üstesinden gelir. Parlak alüminyum kapağıyla kusursuz bir kasası olan Ideapad 330s, etkileyici bir tasarıma sahiptir. Tercih edeceğiniz tonsürton renk seçeneklerinden biriyle bilgisayarınızı kişiselleştirin.

Hareket etmeye devam edin 7 saate kadar dayanan pil ömrüyle Ideapad 330s, günlük hayatın sizi götüreceği her yere kolaylıkla taşınabilir. MobileMark 2014 ile yapılan testler esas alınmıştır. Pil ömrü ayarlar, kullanım ve diğer unsurlara göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. Fırsatı kaçırmamak için hemen TIKLAYIN ürünü sepetinize atın! Üretkenliğinizi artırın En yeni nesil Intel Core™ i7 işlemci gücü, daha önce benzeri olmayan oyun yetenekleri, kendinizi sinema salonundaymışçasına hissedeceğiniz eğlence özellikleri, daha hızlı önyükleme ve sorunsuz çoklu görev işlevselliğiyle %40'a kadar daha üstün performans sunar.Performans testlerinde kullanılan yazılım ve iş yükleri, yalnızca Intel® mikro işlemcilerde performans göstermek üzere optimize edilmiştir. Performans testleri, belirli bilgisayar sistemleri, bileşenler, yazılımlar, operasyonlar ve işlevler kullanılarak ölçülmüştür. Bu unsurların herhangi birinde yapılan değişiklik sonuçların değişmesine neden olabilir. Hızlandırılmış grafik performansı