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Amazon dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin fragmanı yayınlandı

14.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon’un Orta Dünya’da geçen yeni dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ilk fragmanı yayınlandı. 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ne zaman?' sorusu da merak konusu oldu.

Orta Dünya sevenleri heyecanladıran bir fragman yayınlandı. Daha önce hayranlara yönelik kısa tanıtım videoları paylaşan Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı.

Dizi, Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyicilerle buluşturacak.

Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.

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