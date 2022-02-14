Amazon dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin fragmanı yayınlandı

Orta Dünya sevenleri heyecanladıran bir fragman yayınlandı. Daha önce hayranlara yönelik kısa tanıtım videoları paylaşan Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı.

Dizi, Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyicilerle buluşturacak.

Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.

