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Amber Heard'e üçlü ilişkiden sonra yeni suçlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından biri; Heard'ün morluklarının Depp yurt dışındayken gerçekleştiğini ve sahte olduğunu iddia etti. Depp'in avukatları; iddiaların ünlü oyuncunun ismini temize çıkaracağını düşünüyor.

Amber Heard'e üçlü ilişkiden sonra yeni suçlama!

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davanın tanığı Trinity Esparaza, Heard’ün boynundaki morlukların Depp ile ayrılmasından iki hafta sonra gördüğünü söyledi. Bahsi geçen morlukların Depp’in Heard’e telefon fırlatmasıyla gerçekleştiği iddia edilmişti. Esparaza, mahkemeye verdiği beyanda Heard’ün sol yanağında morluk gördüğünü söyledi. Hard, Depp’in yüzünün diğer yanını zedelediğini söylemişti.

Tanık Esparaza, Depp’in beş süitinin bulunduğu Los Angeles’taki Eastern Columbia binasının hizmetlilerinden biri. Esparaza, Heard’ün boynunda iki parmak izi ve yanağında da morluk olduğunu belirtti.

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İddialara göre, Depp’in o sırada şehirde bulunup bulunmadığı sorulduğunda Esparaza, ünlü aktörün avukatına ‘hayır’ cevabını verdi. Depp’in avukatları aktörün ismini temize çıkaracak bir dizi iddiaya sahip olduklarını açıkladı.

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Avukat Adam Waldman, “Amber Heard’ün boğazındaki parmak izi şeklindeki morluklar, kolundaki bandaj ve morarmış sol gözüyle esasen Haziran 2016’da yara aldığı anlaşılıyor. Bunu yapmadığını bildiğimiz tek kişi Johnny Depp. Aktör o sırada turnedeydi ve iki hafta boyunca ülke dışındaydı” dedi.

Tanığın ifadesi, Depp’in Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık davada kullanılacak. Heard daha önce aile içi şiddete de maruz kaldığını söylemişti.

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