MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard ile Johnny Depp mücadelesi bitmiyor! Dengeler değişebilir

Amber Heard ile Johnny Depp mücadelesi bitmiyor! Dengeler değişebilir

22.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in hukuk ekibi, ünlü oyuncunun eski eşi Amber Heard'ün bağış konusunda yaptığı hatanın, ikili arasındaki yasal mücadelenin rengini değiştirebileceğini düşünüyor.

Amber Heard ile Johnny Depp mücadelesi bitmiyor! Dengeler değişebilir

Amber Heard, 2017'de Johnny Depp ile yaptığı boşanma anlaşmasında kazandığı 7 milyon doları Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) ve Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacağına söz verdi. Ancak Heard'ün bu parayı hayır kurumlarına teslim etmediği ortaya çıktı.

Page Six'in haberine göre Depp'e yakın kaynaklar, bu durumun ünlü oyuncunun bir dizi yasal mücadelesinde işleri lehine çevirmesini sağlayabileceğini savunuyor.

Amber Heard tepki çekti! 7 milyon dolarlık boşanma tazminatını bağışlamadıAmber Heard tepki çekti! 7 milyon dolarlık boşanma tazminatını bağışlamadı

Depp'e yakın kaynaklar, Page Six muhabirine verdiği röportajda, "Yargıç, sözde cömertliği nedeniyle onun insanlık için çalışan harika biri olduğunu düşünüyordu… Ama bağışlar konusunda yalan söylüyordu" dedi.

12230712-728xauto

Oyuncunun avukatı da Depp'in mahkeme hükmüne yasal olarak itiraz edip edemeyeceğine karar vermek için perşembe günü Londra'da yapılan duruşmada, Heard'ün bu parayı bağışlama iddiasını hesaplanmış ve manipülatif bir yalan olarak nitelendirdi.

Ancak The Sun'ın avukatları, Heard'ün yalan söylemediğini ve çoktan bir dizi ödeme yaptığını ileri sürdü.

Diğer yandan mahkemede, Depp'in o sırada bir arkadaşına, "O asla kimseye bir kuruş bile vermez!!!" yazılı bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Bomba itiraf' 'En seksi organımız...'Bomba itiraf' 'En seksi organımız...'
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Ece Üner'den itiraf! 'En seksi organımız beynimiz! Sapyoseksüelim'

Bomba itiraf' 'En seksi organımız...'

Birkan Sokullu'dan korkutan haber! Hastanelik oldu

Birkan Sokullu'dan korkutan haber! Hastanelik oldu

Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı

Süper minisiyle verdiği poz olay oldu

Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

Pantolonun fiyatı tepki çekti! 'Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var'

Kylie Jenner'ın kaza geçiren makyözü için bağış çağrısı yapması tepki çekti

Arkadaşının ameliyatı için yaptığı tepki çekti

Hazal Filiz Küçükköse göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

Göğüs dekoltesi tercihine beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.