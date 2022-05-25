Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni gelişme!

2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı.

Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında altıncı ve son haftaya girildi.

Duruşma başlarken, Depp'in avukatı Ben Chew, Yargıç Penney Azcarate'den, Heard'ün eski kocasına karşı açtığı 100 milyon dolarlık karşı davayı reddetmesini istedi. Chew, aktrisin Depp'in avukatı Adam Waldman aracılığıyla şiddet iddilarını 'aldatmaca' olarak nitelendirdiğini ve 'kötü niyetle' hareket ettiğini kanıtlayamadığını dile getirdi.

Amber Heard'ün avukatı Benjamin Rottenborn ise, Yargıç Penney Azcarate'den müvekkilinin Johnny Depp aleyhindeki 100 milyon dolarlık karşı davanın ilerlemesine ve bir jüri tarafından karara bağlanmasına izin vermesini istedi.

KARARI JÜRİYE BIRAKTI

Fairfax İlçe Mahkemesi Yargıcı Penney Azcarate, Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'ın 100 milyon dolarlık karşı davasının reddedilme talebini reddetti. Azcarate, Depp'in avukatı Adam Waldman'ın, Heard'ün taciz iddialarının 'aldatmaca' olduğunu iddia ederken gerçekten bir 'kötü niyetle' hareket edip etmediğine karar vermeyi, jüriye bıraktığını söyledi.

"AMBER HEARD FİLMİN YILDIZI DEĞİL"

Günün tanıklarından Warner Bros. yöneticisi Walter Hamada, ifade vererek Amber Heard'ün, 'Aquaman 2' için aldığı ücretin Johnny Depp ve ekibinin açıklamalarından etkilenmediğini dile getirdi.

DC Comics filmlerinin başkanı olan Hamada; Warner Bros.'un, başrol oyuncusu Jason Momoa ile aralarındaki kimya eksikliği nedeniyle Heard'ün yerine başka birini getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Hamada, ayrıca stüdyonun Momoa ve Patrick Wilson'ın karekterleri arasında bir dostluk komedisi olarak gördüğü 'Aquaman' filminin yıldızının Heard olmadığını da belirtti.

Aktris; Depp'in, avukatı Adam Waldman aracılığıyla Heard'ün taciz iddialarını uydurduğunu söylemesinin, film için aldığı ücreti etkilediğini iddia etmişti.

YETERSİZ CEVAPLAR VERDİ

Ardından Johnny Depp'in eliyle ilgilenen doktor David A. Kulber, çok kısa bir canlı ifade vererek, Depp'in Mart 2015'te yaşanan olayın ardından ne tür bir ameliyat geçirdiğini anlattı.

Kulber, Depp'in yaralarını kısaca açıkladı. Doktor, akötürün alçısının, şiddet uygularken elini kullanmasını engelleyip engellemeyeceği konusunda iki ekip tarafından da baskı altına alındı, ancak büyük ölçüde yetersiz cevaplar verdi.

Depp, Avustralya'da Heard ile kavga ederken aktrisin kendisine cam bir şişe fırlattığını, ve bu şişenin sağ orta parmağının ucunun kopmasına sebep olduğunu iddia etmişti. Heard ise, aktörün uyuşturucu madde etkisindeyken bunu kendi kedine yaptığını söylemişti.

"KARŞILAŞTIRMAYA UYGUN BİR AKTÖR DEĞİL"

İlerleyen dakikalarda bir eğlence avukatı Richard Marks, Pazartesi günü konuşan Kathryn Arnold'un ifadesini yalanlamaya çalışarak tekrar kürsüye çıktı.

Arnold; Amber Heard'ün, Johnny Depp'in iftira niteliğinde olduğu iddia edilen ifadesinden sonra, potansiyel kazancından 45 ile 50 milyon dolar arasında kayıp yaşadığını söylemişti. Davada daha önce de ifade veren ve Depp'in ekibi tarafından geri çağrılan Marks, Arnold'un açıklamalarını hedef aldı.

Marks, Arnold'un milyonlarca dolarlık hesaplamasının hiçbir dayanağı olmadığını ve Heard ile karşılaştırma olarak kullandığı aktörlerin kendi süper kahraman filmlerinin yıldızları olduğunu belirtti:

Ancak çapraz sorgu sırasında Heard'ün takımı, daha önce ünlü isimler için dizi ve film anlaşmaları hazırlayan Marks'a, 'Aquaman' gibi bir süper kahraman filmi için hiçbir zaman anlaşma yapmadığını itiraf ettirdi.

KARİYERİYLE İLGİLİ İFADEYE İTİRAZ ETTİ

Sonrasında ifade veren Sosyal Medya ve Fikri mülkiyet uzmanı Doug Bania, jüri üyelerine, ekibinin tanıklarının söylediklerine rağmen Amber Heard'ün, Gal Gadot ve Ana de Armas gibi film yıldızlarıyla karşılaştırılamayacağını söyledi.

Bania, Heard'ün tanığı Kathryn Arnold'un, aktrisin Johnny Depp'le halka açık bir şekilde yaşadığı davalar olmasaydı, Gadot ve de Armas gibi bir kariyere sahip olabileceğine dair ifadesine itiraz etti ve Heard'ün, sosyal medyada aldığı negatif yorumlardan önce pandeminin kariyer beklentilerini nasıl etkilemiş olabileceğini düşünmesi gerektiğini belirtti.



DEPP'İN NEREDEYSE 'KORKMUŞ' GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Ardından Amber Heard'ün, Johnny Depp'in Mayıs 2013'te kendisine saldırdığını iddia ettiği popüler karavan parkı otelinin yöneticisi Morgan Night, kürsüye çıktı. O gün Heard'ın Depp'ten rahatsız göründüğünü, ancak bunun dışında arkadaşlarıyla kamp ateşi etrafında iyi vakit geçirdiğini söyledi.

Night, Amber Heard gelip aktör ile konuşmak istediğini söylemeden önce, Depp ile Hicksville hakkında sohbet ettiklerini anlattı. Ünlü ismin, Depp'e kızgın olduğunu ve ona bağırdığını da belirtti.



Tanık, bunun üzerine Johnny Depp'in sindiğini ve neredeyse korkmuş göründüğünü de sözlerine ekledi. Morgan Night, sonrasında aktörün gecenin erken saatlerinde olduğundan çok daha sessiz hale geldiğini ve daha az dışa dönük göründüğünü gözlemlediğini söyledi.

Depp'in avukatı Camille Vasquez tarafından sorgulanan Night, sonrasında Heard'ün aktöre bağırdığı bir tartışmaya kulak misafiri olduğunu ifade etti. Heard, Night konuştuğu sırada not alırken görüldü ve otelin yöneticisi karavandaki kırık bir lambadan bahsederken gülümsedi.

Davanın başlarında verdiği ifadede Heard, Depp tarafından uğradığını iddia ettiği saldırıyı anlatırken, "Orada durup ışığa baktım... Dur ya da başka bir şey demedim" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Morgan Night, 21 Nisan'da duruşma devam ederken, Amber Heard'ün "kıskanç ve çılgın" olduğunu söyleyen bir tweet atmıştı.



"GÖRÜŞLERİ GÜVENİLMEZ"

Sonrasında Dr. Richard Shaw, Johnny Depp'in uyuşturucu kullanımından kaynaklanan bilişsel gerilemenin yanı sıra "narsisistik" nitelikler gösterdiğini söyleyen Dr. David R. Spiegel'in, dün verdiği ifadeye karşı çıkmak için kürsüye çıktı.

Adli psikolog Shaw, kürsüdeki zamanını büyük ölçüde Spiegel'in 'Goldwater Kuralı'nı ihlal ettiğini iddia etmek için kullandı. Kural, Dr. Spiegel'in yaptığı şekilde görüş vermeyi yasaklıyor.

Dr. Shaw, meslektaşının görüşlerinin güvenilmez olduğunu da sözlerine ekledi.



"ŞİDDET UYGULADIĞINI ANLATMADI"

Amber Heard'ün kız kardeşi Whitney Henriquez'in eski bir arkadaşı olan Jennifer Howell, günün son iki tanığından biriydi. Howell, Depp'i asla sarhoş veya uyuşturucu etkisinde görmediğini ve Heard'ün ona asla aktörün şiddet uyguladığını anlatmadığını söyledi.

Howell'ın kısa ifadesinin ardından, Los Angeles Çocuk Hastanesi temsilcisi Candie Davidson-Goldbronn, günün son tanığı oldu. Online bir şekilde ifade veren temsilci, Heard tarafından yapılan bağışlar hakkında konuştu.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Yargıç Penney Azcarate, ifadesinin ardından gün için duruşmayı bitirdi. Mahkeme, jüri üyeleri için sabah 9'da daha fazla yüz yüze ifadeyle devam edecek.

Depp'in ekibi, eski kız arkadaşı Kate Moss ve muhtemelen aktörün kendisi de dahil olmak üzere Amber Heard'ün ekibini çürütecek daha fazla tanık çağırmaya hazırlanıyor.



