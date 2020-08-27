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Amber Heard tatilini bitirdi! 'Türkiye'yi çok seviyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Bir süredir Türkiye tatilinde olan ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard tatilini bitirdi. Güzel oyuncu son pozlarıyla Türkiye'ye veda etti.

Amber Heard tatilini bitirdi! 'Türkiye'yi çok seviyorum'

Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da mahkeme salonunda karşı karşıya geldiği duruşma bittikten sonra soluğu Türkiye'de alan Amber Heard, evine döndü.

34 yaşındaki Heard, Bodrum, İstanbul ve Kapadokya'yı kapsayan tatilinin sonuna geldi. Gezdiği yerlerde çektiği pozlarını Instagram'dan paylaşan Heard, yine aynı platformdan veda etti.

Tatil sırasında çıktığı tekne gezisinde çekilen bir fotoğrafını paylayan Heard "Hoşça kal demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" mesajını yazdı.

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Heard'ün bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Bu veda pozuyla Amber Heard, Türkiye tatilini bitirmiş oldu.

Son dönemde genellikle eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, bütün o gerilimli günlerin acısını Türkiye tatilinde çıkardı.

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