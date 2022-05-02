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Amber Heard'ü Aquaman 2'den attırmak için milyonlarca kişi harekete geçti

02.05.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in hayranları, Amber Heard ile arasındaki karalama davası sonrası, Heard'ü Aquaman 2 filminden attırmaya çalışıyor. Depp'in hayranları, Heard'ü projeden attırmak için 2,7 milyondan fazla kişiden imza toplamayı başardı.

Amber Heard'ü Aquaman 2'den attırmak için milyonlarca kişi harekete geçti

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davası sürerken 35 yaşındaki oyuncuyu Aquaman 2 filminden attırmak için başlatılan kampanya 2,7 milyondan fazla kişiden imza topladı.
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Depp'in hayranlarının düzenlediği kampanya, Warner Bros yöneticilerinden 'doğru şeyi yapmayı' ve Heard'ün Aquaman'in devam filminden çıkarılmasını talep ediyor.
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Independent Türkçe'nin haberine göre, oyuncu, Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom) adlı yapımda Mera karakterini yeniden canlandıracak.
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İmza kampanyası metninde, "Johnny Depp, Amber Heard'ü aile içi istismar faili olarak ifşa etti" ifadeleri yer aldı.
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Çiftin 2016'daki boşanmasından bu yana Heard'ün, Depp'in Hollywood kariyerini bitirmek için sistematik bir mücadele verdiği de öne sürülüyor.

Hayranlar Heard'ün 'uydurma taciz olaylarıyla' Depp'i suçladığını ve yalan söylediğini iddia ediyor.
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Metinde ayrıca erkeklerin maruz kaldığı aile içi şiddetin de tanınması gerektiği ve herhangi bir tacizcinin eğlence endüstrisinde göklere çıkarılmasının önüne geçilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

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Amber Heard
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