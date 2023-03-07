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Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözler

07.03.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı Bursaspor-Amedspor maçı sonrası Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem bir paylaşım yaparak "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum" demişti. Oyuncu Hayal Köseoğlu o sözleri paylaşarak "Irkçılık sistem sorunudur" dedi.

Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Bursaspor-Amedspor maçı korkunç görüntülere sahne oldu. Savaş alanına dönen maçta Amedsporlu futbolcu Muhammet Raşit Yöndem, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Annesinin Bursalı, babasının ise Bursa'da devlet kurumunda 15 sene çalıştığını belirten Yöndem, "Bana terörist diye bağıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bursalı anne, Bursa'ya devlet kurumunda 15 sene hizmet eden babanın, bu vatanın çocuğuyum. Sahaya madde atıp hepsi bu vatanın evladı olan ekmek parası kazanıp ailesine bakan futbolculara terörist deyip yaraladınız, vatanı kurtardınız" dedi.

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PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Son günlerde sosyal medya hesabından takipçileriyle politik tartışmalara giren oyuncu Hayal Köseoğlu o sözleri paylaştı.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncu paylaşımında "Irkçılık büyüyen eğitimsiz kitleler, kadın cinayetleri ve cinsiyetçilik; sistem sorunudur ve politiktir" yazdı.

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