Ameliyat sonrası dinlenmeden Grammy Ödülleri'ne gelen Halsey rahatsızlandı

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği 64. Grammy Töreni'nde ünlüler boy gösterdi. Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir çocuğu olan ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, 2022 Grammy Ödülleri gecesine tek başına katıldı. 27 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, La Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da düzenlenen ödül törenine şapkayla tamamladığı kombiniyle katıldı ve kırmızı halının en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Ancak şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle geceden erken dönmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis ameliyatı olmuştu.

Ameliyattan kısa süre sonra törene katılması hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ancak Halsey, kırmızı halı pozu verdikten ve gösteri başladıktan kısa bir süre sonra geceden ayrıldı.

Ünlü şarkıcı, durumunu Instagram paylaşımıyla hayranlarına açıkladı. Günlük kıyafetleriyle çektiği fotoğrafını Instagram’ında yayınlayan Halsey, “Çok iyi hissetmiyorum, o nedenle erken ayrıldım. BTS’i izlemek zorundaydım. Makarna yiyip uyuyacağım. Her şey için teşekkürler. Hepinizi seviyorum” notunu yazdı.



