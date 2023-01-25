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Ameliyattan çıkıp... 'Beni kanlar içinde bırakıp gittiler' Hastanede doktorların kavgası! 'Hocanı da seni de...'

25.01.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasta yakınlarının doktorlara yönelik şiddeti sık sık gündem olurken bu kez Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorlar arasında kavga haberi geldi. Darbedilen anestezi asistanı, doktorla tartıştıklarını, ameliyattan sonra doktorun konuşacağını söyleyip kendisini havalandırma boşluğuna çağırdığını söyledi ve "Burada genel cerrahi hocası ve asistanla bana yumruklarla saldırdı. Beni kanlar içinde orada bırakıp gittiler." dedi. Genel cerrahın da baş parmağı kırıldı.

Ameliyattan çıkıp... 'Beni kanlar içinde bırakıp gittiler' Hastanede doktorların kavgası! 'Hocanı da seni de...'

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen kavga olayı dehşete düşürdü. İddialara göre, 23 Ocak'ta ameliyat olan bir hastanın uyanma süresi sebebiyle Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Dr. İ.Ş. ile anestezi asistanı Dr. M.A.E. arasında bir tartışma oldu. Doktorlar, bu tartışmadan sonra beraber başka bir ameliyata girdi. Bu ikinci ameliyattan da sonra 2 doktor, bu kez hastanenin havalandırma boşluğunda yeniden bir araya geldi. İkili arasındaki tartışma, bir anda arbedeye dönüştü. Genel Cerrahi Servisi'nde görevli doktorlar A.G.Ş. ve U.M.'nin de karışmasıyla kavga daha da büyüdü. Anestezi asistanı Dr. M.A.E. yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Genel Cerrah A.G.Ş.'nin de sol el baş parmağı kırıldı. M.A.E. görev yaptığı Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, A.G.Ş. de kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi edildi. İki doktor da tedavilerinden sonra taburcu oldu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Anestezi asistanı Dr. M.A.E., jandarma, Balıkesir Tabip Odası ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne giderek kendisini darbettiğini ileri sürdüğü doktorlar A.G.Ş., İ.Ş. ve U.M. hakkında şikayetçi oldu. Asıl kendilerinin mağdur olduğunu ileri süren 3 doktor da M.A.E. için jandarma ve Balıkesir Tabip Odası'na şikayette bulundu.

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"BENİ KANLAR İÇİNDE ORADA BIRAKIP GİTTİLER"

Karşılaştığı cerrahi baskı nedeniyle olayların yaşandığını öne süren anestezi asistanı Dr. M.A.E., "Dr. İ.Ş., 'Hastayı çabuk uyandıralım. Çok vakamız var. Ne ilaç varsa verin uyansın' diyerek, sert bir üslupla bana baskı yaptı. Ben de bu işin böyle olmayacağını belirtip, 'Hasta tamamen derlenmeden, salondan çıkaramam, vakanın çokluğu beni ilgilendirmez. Benim işim şu anki hastanın sağlığı, işime karışmayın' dedim. Aramızda kısa bir tartışma oldu. Birkaç saat geçtikten sonra tartıştığımız genel cerrahideki arkadaş beni aradı. Daha güzel bir tonla, 'M.A.E. müsait misin? Konuşalım' dedi. Kabul ettim. 'Tartışma olur, tatlıya da bağlanır' diye düşündüm. Sürekli yüz yüze bakıyoruz. Daha rahat konuşacağımızı söyleyerek beni yangın merdivenine çağırdı. 'Hemen üst taraftaki havalandırma boşluğunda konuşalım' dedi. Üst kata çıkar çıkmaz, bir genel cerrahi hocası ve bir asistanla bana yumruklarla saldırdı. Sonra hocaları, çelme takıp beni yere düşürdü. Yerde yüzüme yumruk atmaya devam etti. Yüzümden yaralandım, kaşım açıldı. Beni kanlar içinde orada bırakıp gittiler. Zorlukla hocamızın yanına gittim. Beni sedyeyle acile servise götürdüler. Çoğu yerimde ağrı sızı var. Üçünden de şikayetçiyim" diye konuştu.

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"DİĞER AMELİYATLAR DEVAM EDERKEN..."

Genel cerrahi asistanı Dr. U.M. de Dr. İ.Ş. ile anestezi asistanı M.A.E. arasında hastanın geç uyanmasıyla ilgili sorundan dolayı tartışma yaşandığını belirterek, "Dr. İ.Ş., hastanın geç uyanması bir probleme mi yol açacak diyerek, anestezi asistanı Dr. M.A.E.'ye 'Hocanı çağır, hastada problem mi var' diye soruyor. M.A.E. ise 'Hocayı ne zaman çağıracağımı ben bilirim, işime karışamazsın' gibi cevaplar veriyor. Bu cevaplar üzerine tartışma başlıyor. Diğer ameliyatlar devam ederken gözle temas ve bazı tahrik unsuru hareketler oluşuyor. Dr. İ.Ş. bu durumları bana anlatarak, Dr. M.A.E. ile özel olarak görüşeceklerini söyledi. Ben de durumu öğretim üyemiz A.G.Ş.'ye anlattım. 'Olaya hakim olalım, gerekirse ayıralım, engelleyelim' dedim." şeklinde konuştu.

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"HOCANI DA SENİ DE..."

Dr. U.M. "Ameliyathaneye çıkarken yangın merdiveninde biz bağırışları duyduk. Üst katta bir havalandırma var. Oraya çıktığımızda İ.Ş. ve M.A.E. birbirlerinin boynuna yapışmış, arbede halindelerdi. 'Gençler ne yapıyorsunuz. Hoca geldi' dedim. M.A.E., 'Hocanı da seni de' gibi bir ifade kullandı. Hocamız, ayırmak için müdahale etti. M.A.E. bu sırada hocamıza da saldırdı. Kavga büyüdü. Kavgada anestezist arkadaşımız yüzünden darbedildi. Hocamızın da sol el parmağı kırıldı" dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın yanı sıra Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından da soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Balıkesir kavga

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