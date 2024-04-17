Amerika’da genç Türk yapımcıya ödül!

Bu yıl 43.sü düzenlenen College Television Awards, Amerika çapında en değerli ve ümit verici projeleri ve öğrencileri ödüllendiriyor ve onların kariyerlerine başlangıç veriyor. CTA adayları ve kazananları Television Academy Foundation’un mezunlar ailesine katılıyor ve ömür boyu vakfın endüstri panellerine ve toplantılarına katılım hakkı kazanıyor.

Bu yıl, bu prestijli ödüle 7 dalda 3’er proje aday gösterildi ve bu projeler Emmy ödülleri ile aynı süreç izlenerek Television Academy üyeleri tarafından değerlendirildi.

Bu yıl Amerika’nın en iyi sinema okullarından Chapman Üniversitesinde yapımcılık yüksek lisansını bitirecek olan İstanbul doğumlu Kaan Berkant, yapımcılığını üstlendiği Slobopoly ile en iyi komedi ödülünü kazandı. Kaan Berkant ile bu ödüle projenin yazar/yapımcısı Jen Baker ve yönetmeni Yinghui Li de layık görüldü.

Aynı isimli konsept komedi dizisinin ispatı niteliğinde çekilen bu 8 dakikalık kesit, hayattan bezmiş ve huysuz bir emekli öğretmenin eski öğrencileri tarafından köy muhtarlığı yarışına zorlanmasını ve hayata olan aşkına yeniden kavuşmasını konu alıyor.

Kaan Berkant hakkında

Kaan Berkant 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü tamamladıktan sonra 2018 yılında Los Angeles’a taşındı ve orada UCLA’den dersler alarak yapımcılığa odaklamaya karar verdi. Covid sonrası yüksek lisans başvurularını gerçekleştiren Kaan, ülkenin en iyi sinema okullarından Chapman Üniversitesine 2022 yılında kabul edildi ve bu eğitim ve çeşitli staj imkanları sayesinde kendini geliştirmeye devam ediyor.







