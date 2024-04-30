AK Parti'de 'değişim' için kritik gün! 31 Mart sonrası görevden mi alınacak? O isimler masada olacak

31 Mart'taki sonuçlarla birlikte tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de seçimlerin ardından ikinci Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.00'de gerçekleştirilecek toplantıya 'değişim' gündeminin damga vurması bekleniyor.

31 MART SEÇİM SONUÇLARI MASADA OLACAK

31 Mart'ta yaşanan ciddi oy kaybının detaylıca masaya yatırılmasının beklendiği toplantıda, il başkanlarının oy kaybına yönelik hazırladıkları raporları ve saha araştırmalarını Erdoğan’a sunacak. Toplantıda il başkanları neden oy kaybı yaşandığına yönelik kendi görüşlerini de belirtecek.

BAZI İSİMLER GÖREVDEN ALINABİLİR

Yerel seçimin faturasının da yavaş yavaş kesilebileceği de gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda bazı isimlerin görevden alınabileceği kulislerde konuşulurken, Erdoğan’ın değişime yönelik dikkat çekici mesajlar vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN 'DEĞİŞİM' MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamayla değişim mesajı vermiş, "Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Kendi bünyemizle gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz" demişti.

OY KAYBININ YAŞANDIĞI İL VE İLÇELER GÜNDEMDE

AK Parti'deki aylardır konuşulan değişim dalgasının teşkilatlardan başlaması öngörülüyor. Özellikle oy kaybının büyük olduğu yerlerde il ve ilçe başkanlıklarında bir takım değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlarının profillerinin de nasıl olacağı MYK'da değerlendirilecek.

Öte yandan gazeteci Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın görevden alınmasına esin gözüyle bakıldığını iddia etmişti. Portakal "Şimdi onlar düşünsün artık. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe'ye 'bay bay' diyecekmiş Erdoğan." ifadelerini kullanmıştı.

ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gözler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin yapacağı açıklamalarda olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe iştirak edecek.

Erdoğan, 22 Mayıs’ta Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda kongre sürecinin netlik kazanması bekleniyor.







