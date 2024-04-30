Ağzınız sinyal veriyor: Dilinizdeki bu renklere dikkat! Kanser veya diyabet belirtisi olabilir

Bilim adamları dilinizin renginin kanser veya diyabetin erken uyarı işareti olabileceğini belirtiyor. Harvard araştırmacıları, dilinizin aslında görünüş, renk ve hatta doku gibi pek çok şey ile sağlığınız hakkında bilgileri ortaya çıkarabileceğini söylüyor. Yeni bir makalede bilim insanları dilin yuvarlak ve simetrik bir görünüme sahip olması gerektiği sonucuna vardı. Çalışma, dilin de beyaz bir tabakaya sahip olabileceğini söylüyor. Çalışma şunu söylüyor: "Genellikle açık pembe bir renktir, ancak Afrika, Asya ve Akdeniz popülasyonlarında bazılarının mor veya kahverengi pigmentasyonu olabilir."

The Olive Press'in haberine göre çalışma aynı zamanda dilinizin renginin ne yediğinize bağlı olduğu sonucuna varıyor. Araştırmacılar bunun nedeninin, dil üzerindeki papilla olarak bilinen şişliklerin, yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin renklerini ve kalıntılarını emmesi olduğunu söylüyor. Örneğin, bol miktarda zerdeçal içeren köriler dilinizin sarı, tatlıların ise mavi olmasına neden olabilir.

Çalışma, uyarı işareti görevi gören üç ana renk olduğunu söylüyor:

KAHVERENGİ VEYA SİYAH

Şöyle diyor: “Kahverengi veya siyah bir dil, papillalar çok büyüdüğünde ortaya çıkan 'siyah kıllı dil' adı verilen bir duruma işaret eder. Normalde, bu küçük tümseklerin büyüyecek fazla alanı yoktur, ancak büyürlerse bakterileri ve renkli yiyecek karışımlarını hapsederek kahverengi veya siyah bir renk tonu bırakabilirler."

Bunun sigara içmek, antibiyotik kullanmak, ağız kuruluğu, aşırı kahve veya çay tüketimi ve kötü ağız hijyeninden kaynaklanabileceği söyleniyor.

BEYAZ LEKELER VE YARALAR

Harvard bilim adamları, dilinizdeki beyaz lekeler veya yaraların mayanın aşırı çoğaldığının bir işareti olduğunu buldu. Diyabet, AIDS, antibiyotik kullanımı, kanser tedavileri, takma diş kullanımı, sigara içme veya ağız kuruluğu gibi durumlardan kaynaklanabilir.

Ağır vakalarda yaralar ağız kanserinin belirtisi olabilir. Aynı şekilde sarı, kırmızı ve acı verici olurlarsa.

PARLAK KIRMIZI

Bu, B12 eksikliğiniz, kızıl hastalığınız veya streptokok boğazınız olduğu anlamına gelebilir. Ancak son iki duruma kırmızı bir döküntü eşlik edecektir.







