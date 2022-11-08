Amerika'da sahne alan Nükhet Duru'yu Meltem Cumbul yalnız bırakmadı! Dansı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı ilginç hareketleri ve tayt açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Nükhet Duru, New York'ta konser verdi.

Duru'yu dinlemeye gelenler arasında oyuncu Meltem Cumbul da vardı. Sahneye çıkan Meltem Cumbul, Duru'nun taklidini yapınca ortaya keyifli görüntüler çıktı.

AMERİKA'YA YERLEŞTİ

Mehmet Ali Alabora ile oynadığı Yılan Hikayesi dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve pek çok başarılı yapımda rol alan Meltem Cumbul, The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerine girip bu seçmeleri kazanan Meltem Cumbul New York'a yerleşmeye karar verdi.

