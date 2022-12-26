Amerika’daki kar fırtınasının gerçekliğini böyle gösterdi! Kapağını açtığı pet şişe saniyeler içinde dondu

Kanada’nın Quebec kentinden Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine kadar uzanan kar fırtınası adeta hayatı felç etti. Yoğun kar yağışının altında milyonlarca kişi elektrik kesintisi yaşarken uzmanlar halkı zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmama konusunda uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise kar fırtınasının etkisini göstermek için ilginç bir paylaşıma imza attı.

SANİYELER İÇİNDE DONDU

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir kişi kar fırtınasının yarattığı etkiyi göstermek için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında yeni satın aldığı pet şişenin kapağını açan adam elindeki şişenin saniyeler içinde donduğunu gösterdi. Ismi açıklanmayan kişinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.