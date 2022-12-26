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Amerika’daki kar fırtınasının gerçekliğini böyle gösterdi! Kapağını açtığı pet şişe saniyeler içinde dondu

26.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde etkili olan kar fırtınası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ülke genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen kar fırtınasında can kaybı sayısı her geçen gün artarken bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. TikTok hesabından paylaşım yapan bir kişi pet şişenin kapağını açtığında saniyeler içinde donduğunu göstererek kar fırtınasının gerçekliğini paylaştı.

Kanada’nın Quebec kentinden Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine kadar uzanan kar fırtınası adeta hayatı felç etti. Yoğun kar yağışının altında milyonlarca kişi elektrik kesintisi yaşarken uzmanlar halkı zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmama konusunda uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise kar fırtınasının etkisini göstermek için ilginç bir paylaşıma imza attı.

SANİYELER İÇİNDE DONDU

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir kişi kar fırtınasının yarattığı etkiyi göstermek için bir paylaşım yaptı. Paylaşımında yeni satın aldığı pet şişenin kapağını açan adam elindeki şişenin saniyeler içinde donduğunu gösterdi. Ismi açıklanmayan kişinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kar fırtınası

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