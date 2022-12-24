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Metroda yetişkin film izleyen kadını camdaki görüntüler ele verdi! Sosyal medyada gündem yaratan ifşa

24.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde bir kadının metroda yetişkin filmleri izlediğini fark eden bir başka yolcu tarafında ifşa edilmesi yer aldı. İsmi açıklanmayan kadın cep telefonunu kimsenin göremeyeceği bir şekilde tutarken metro camın yansıması durumu ele verdi.

Metroda yetişkin film izleyen kadını camdaki görüntüler ele verdi! Sosyal medyada gündem yaratan ifşa

Bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Metroda yolculuk yapan bir kadın cep telefonunu çıkartarak yetişkin film izlemeye başladı. O anlarda cep telefonunu diğer kişilerin görmemesi için yukarı kaldıran ve kendisine doğru çeken kadın yakayı fena ele verdi.

CAMIN YANSIMASINDAN FARK EDİLDİ

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Kadının cep telefonundan izlediği yetişkin film sahneleri metronun camına yansıdığında gerçek ortaya çıktı. Bir başka yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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