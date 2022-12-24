Metroda yetişkin film izleyen kadını camdaki görüntüler ele verdi! Sosyal medyada gündem yaratan ifşa

Bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Metroda yolculuk yapan bir kadın cep telefonunu çıkartarak yetişkin film izlemeye başladı. O anlarda cep telefonunu diğer kişilerin görmemesi için yukarı kaldıran ve kendisine doğru çeken kadın yakayı fena ele verdi.

CAMIN YANSIMASINDAN FARK EDİLDİ

Kadının cep telefonundan izlediği yetişkin film sahneleri metronun camına yansıdığında gerçek ortaya çıktı. Bir başka yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.