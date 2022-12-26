Kıyamet alameti gibi! Amerika’da kar fırtınası nedeniyle gökten yarasa yağdı... Can kaybı her geçen gün artıyor

Kanada’nın Quebec kentinden Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine kadar uzanan kar fırtınasının yaklaşık 250 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Bölgede itfaiye ve ambulans araçları yoğun karın altında mahsur kalırken binlerce uçak seferi de iptal edildi.

GÖKTEN YARASA YAĞDI

Soğuk hava dalgası insanlar kadar hayvanları da etkisi altına aldı. Teksas’ta sıcaklıkların -8 dereceye kadar düşmesi üzerine hipotermik bir şok yaşayan yarasa kolonisi kaldırımlara düştü.

Yarasaların büyük bir bölümü donarak ölmelerini önlemek için bir ısı kaynağının yanındaki bir kutuya yerleştiren Houston Humane Society Vahşi Yaşam Merkezi müdürü Mary Warwick tarafından kurtarıldı.

UZMANLAR UYARDI

Amerika’da Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından koşullar, “potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir tehlike” olarak yorumlandı ve yetkililer halkı önlem almaları konusunda uyardı. Yetkililer halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, “Açık havada olmanız gerekiyorsa aşırı soğuğa karşı katmanlar halinde giyinerek cildinizin açıkta kalan bölgelerini mümkün olduğunca kapatarak hazırlanın. Araçlarına kış güvenlik kitinizi koyun” ifadelerini kullandı.



