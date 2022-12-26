Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kıyamet alameti gibi! Amerika’da kar fırtınası nedeniyle gökten yarasa yağdı... Can kaybı her geçen gün artıyor

Kıyamet alameti gibi! Amerika’da kar fırtınası nedeniyle gökten yarasa yağdı... Can kaybı her geçen gün artıyor

26.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde etkili olan kar fırtınasının bilançosu her geçen gün artıyor. Ülke genelinde milyonlarca kişi elektriksiz kalırken, trafik adeta durma noktasına geldi. Soğuk hava dalgasının etkisiyle hipotermik şoka uğrayan yarasalar hayatını kaybederek gökten yağmur gibi yağmaya başladı. Ülkenin %60’ını etkileyen soğuk hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiği belirtildi.

Kıyamet alameti gibi! Amerika’da kar fırtınası nedeniyle gökten yarasa yağdı... Can kaybı her geçen gün artıyor

Kanada’nın Quebec kentinden Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletine kadar uzanan kar fırtınasının yaklaşık 250 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Bölgede itfaiye ve ambulans araçları yoğun karın altında mahsur kalırken binlerce uçak seferi de iptal edildi.

GÖKTEN YARASA YAĞDI

2

Soğuk hava dalgası insanlar kadar hayvanları da etkisi altına aldı. Teksas’ta sıcaklıkların -8 dereceye kadar düşmesi üzerine hipotermik bir şok yaşayan yarasa kolonisi kaldırımlara düştü.

1

Yarasaların büyük bir bölümü donarak ölmelerini önlemek için bir ısı kaynağının yanındaki bir kutuya yerleştiren Houston Humane Society Vahşi Yaşam Merkezi müdürü Mary Warwick tarafından kurtarıldı.

UZMANLAR UYARDI

4

Amerika’da Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından koşullar, “potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir tehlike” olarak yorumlandı ve yetkililer halkı önlem almaları konusunda uyardı. Yetkililer halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, “Açık havada olmanız gerekiyorsa aşırı soğuğa karşı katmanlar halinde giyinerek cildinizin açıkta kalan bölgelerini mümkün olduğunca kapatarak hazırlanın. Araçlarına kış güvenlik kitinizi koyun” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

‘Bomba siklonu’ alarmı verildi! Ülke genelinde en az 12 ölü...

‘Bomba siklonu’ alarmı verildi! Ülke genelinde en az 12 ölü...

 Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar üst üste yığıldı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar üst üste yığıldı

 “Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme

“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Keşke gelmeseydi” dedirtecek! 2023 kehanetleri tüyler ürpetti“Keşke gelmeseydi” dedirtecek! 2023 kehanetleri tüyler ürpetti
Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdiHerkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi
Kimse anlam veremedi! Birdenbire bluzunu kaldırarak...Kimse anlam veremedi! Birdenbire bluzunu kaldırarak...
Anahtar Kelimeler:
hipotermi Amerika Yarasa

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Çıplak Noel takvimi! Kocasından hediye seks oyuncaklarıyla...

Çıplak Noel takvimi! Kocasından hediye seks oyuncaklarıyla...

Tam 362 kiloydu! Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

Tam 362 kiloydu! Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.