YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Amerika market raflarına girdi: ABD'de Türk simidine gösterilen ilgi ülke geneline yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler" projesi kapsamında New York’ta düzenlenen simit ve çay tanıtımı, Amerika’da büyük ilgi gördü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Times Meydanı ve Türkevi önünde Amerikalılarla buluşturulan simit, Anadolu’nun paylaşma kültürünü binlerce kişiye taşıdı.

Amerika market raflarına girdi: ABD'de Türk simidine gösterilen ilgi ülke geneline yayılıyor

ABD'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ‘Anadoludakiler’ projesi kapsamında New York’taki tanıtımları, simidin Amerika raflarına kadar ulaşmasına ilham oldu.

SİMİT VE ÇAY BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftasında Times Meydanı’nda ve Türkevi önünde Amerikalılarla buluşturulan simit ve çay, büyük ilgi gördü; Anadolu’nun paylaşma kültürü ve sıcaklığı binlerce kişiye aktarıldı.

Amerika market raflarına girdi: ABD de Türk simidine gösterilen ilgi ülke geneline yayılıyor 1

"TÜRK SUSAMLI EKMEĞİ SİMİT İLE TANIŞTIRALIM"

O gün New York sokaklarında başlayan tanıtım, bugün 50 eyalete yayılan 608 şubeli dev bir zincirin reyonlarına taşındı.Türk yemek kültürünün en ünlü yiyecekleri arasında yer alan simit, zincir marketin şubelerinde, aynı isimle, donmuş gıda reyonundaki ürünler arasında yer aldı.Türk simidi için, marketin hazırladığı tanıtımda, "Türkiye lezzetlerini evinizde tatmak için, sizi Türk Susamlı Ekmeği Simit ile tanıştıralım" ifadesine yer verildi.

TÜRK GASTRONOMİ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Ürünün nasıl pişirileceği ve tüketileceğine dair detaylara da yer verilen tanıtımda, "Simitlerimiz Ankara usulü, daha küçük boy, kullanışlı boyutta ve çıtır çıtır bir dokuya sahip olarak üretildi" diye tarif edildi.

Simidin Türk ürünü olarak Amerikan pazarına güçlü bir gıda zinciri üzerinden girmesi Türk gastronomi dünyası için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Amerika market raflarına girdi: ABD de Türk simidine gösterilen ilgi ülke geneline yayılıyor 2

Simit daha önce, ABD’de Türk girişimciler tarafından küçük ölçekte, ülkenin gıda pazarına sokulan simidin, bu gelişmeyle, ülke geneline yayılması ve bilinirliğinin daha da artması bekleniyor.

‘ANADOLUDAKİLER’ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, ‘Anadoludakiler’ projesinin tanıtımı kapsamında geçen hafta New York'un ünlü Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

BM 80’inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında gerçekleşen etkinlikte, meydanda bulunan Amerikalılar, simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimleme fırsatı buldu.

Amerika market raflarına girdi: ABD de Türk simidine gösterilen ilgi ülke geneline yayılıyor 3

Times Meydanı'ndaki etkinlik yankı bulurken, simidi ilk kez tadan Amerikalılar bu tadı ‘çok beğendiklerini’ söyledi.

Emine Erdoğan ayrıca, Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret etti, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen ‘bagel’e rakip olduğunu dile getirdi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siyah pirinçle yapılacak 2 leziz ve pratik tarif!Siyah pirinçle yapılacak 2 leziz ve pratik tarif!
Balık tezgahlarında güncel fiyatlar...Balık tezgahlarında güncel fiyatlar...

Anahtar Kelimeler:
simit tarifi ABD Amerika Birleşik Devletleri Emine Erdoğan simit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.