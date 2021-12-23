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Artık göbeği ve paltosu yok! Dünyanın en seksi Noel Baba’sı olarak ilan edilen Paul Mason’dan itiraf: Kadınlar en büyük hayranım

23.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla sayılı günler kala Noel Baba figürü dünyanın şekli yerlerinde yerini almaya başladı. Kırmızı paltosu, beyaz sakalı ve kocaman göbeğiyle ikonik yılbaşı kostümü haline gelen Noel Baba modern zamana uyarlandı. Yeni nesil Noel Baba olarak tanımlanan Paul Mason, kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi.

Artık göbeği ve paltosu yok! Dünyanın en seksi Noel Baba’sı olarak ilan edilen Paul Mason’dan itiraf: Kadınlar en büyük hayranım

Dünyanın en seksi Noel Baba’sı olarak adlandırılan Paul Mason, karakteri modern bir zaman beyefendisi olarak tasvir etmek adına geleneklerden uzaklaşan bir imaj çizdi. Noel Baba ile kalıplaşan görüntüsünü yeniden yorumlayan Paul Mason, kadınların kendisine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 2014 yılında ilk kez Kanada’da Noel Baba’nın modern yorumlaması olarak tanıtılan Paul Mason’un ünü kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Mason, dünyanın her köşesinde kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen kadın hayranlarının olduğunu söyledi.

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“İLGİ VE SEVGİYİ SEVİYORUM”

noel baba

Kadınların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren Mason, “Yılın en özel ve güzel zamanının Noel olduğunu düşünüyorum. Yapılan analizlere göre kadınlar benim en büyük destekçim. Gösterdikleri ilgi ve sevgiyi seviyorum. Justin Bieber ile fotoğraf paylaşımda anneler ve kızlarından yoğun ilgi gördüm. Nesiller boyunca Noel Baba efsanesinin devam edeceğini düşünyüyorum” dedi.

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