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    4. Amerikalı bir estetik cerrahının yaptığı gençleştirme operasyonu sosyal medyada gündem oldu! Gören tanımayadı... "Oğlu zannettim"

    Amerikalı bir estetik cerrahının yaptığı gençleştirme operasyonu sosyal medyada gündem oldu! Gören tanımayadı... "Oğlu zannettim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 11:50
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    Sosyal medyada paylaşılan bir estetik operasyonunun sonuçları kullanıcılar arasında popüler oldu. Amerikalı bir cerrahın uyguladığı gençleştirme operasyonu sosyal medyada çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan hastanın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Amerikalı bir estetik cerrahının yaptığı gençleştirme operasyonu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan hastanın ameliyat öncesi ve sonrasına ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ameliyat sonuçlarını gören kullanıcılar adamı tanıma konusunda zorlandığını ifade etti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben de istiyorum ama aynı işlemi yüzüme değil ruhuma yapacaksınız olur mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok iyi. Oğlu zannettim" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Seda Sayan görmesin kıskanır" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya estetik
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