Amerikalı bir estetik cerrahının yaptığı gençleştirme operasyonu sosyal medyada gündem oldu! Gören tanımayadı... "Oğlu zannettim"

Amerikalı bir estetik cerrahının yaptığı gençleştirme operasyonu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan hastanın ameliyat öncesi ve sonrasına ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ameliyat sonuçlarını gören kullanıcılar adamı tanıma konusunda zorlandığını ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben de istiyorum ama aynı işlemi yüzüme değil ruhuma yapacaksınız olur mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok iyi. Oğlu zannettim" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Seda Sayan görmesin kıskanır" yorumunda bulundu.