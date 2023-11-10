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    4. Twitch fenomeni Amouranth gıda sektörüne atıldı! Vajinal mayasından üretilen biraları piyasaya çıkarttı..."Muhtemelen buna bayılacaklar"

    Twitch fenomeni Amouranth gıda sektörüne atıldı! Vajinal mayasından üretilen biraları piyasaya çıkarttı..."Muhtemelen buna bayılacaklar"

    10.11.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Amouranth' kullanıcı adını tercih eden Kaitlyn Siragusa, Twitch'ten yaptığı yayınları sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Fenomen isim sosyal medya paylaşımlarının yanında yeni bir sektöre atıldı. Gıda sektöründeki atılımından söz eden fenomen isim Polonyalı bir şirket ile kendi vajinal mayasından üretildikleri biraların satışını tanıttı.

    Twitch fenomeni, vajinal maya katkısıyla hazırlanan içeceğin kendisi için özel bir deneyim olduğunu söylerken proje için yoğun bir çalışma yaptığını ifade etti. Twitch fenomeni vajinal smear örneğini jinekoloğa vermeden önce smear testi yaptırmak zorunda kaldığını itiraf etti.

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    İçeceğin tamamen hijyenik koşullarda hazırlandığını söyleyen fenomen, "Bu lekeler bakterilerin izole edildiği, temizlendiği, ardından analiz edildiği ve çoğaltıldığı bir laboratuvara götürülüyor. İşlemin sonunda bakteriler biranın içine giren af laktik asidi üretmek için kullanılıyor." dedi.

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    Twitch'te 6,4 milyon takipçisi olan 'Amouranth' girişimci ruh hali sayesinde alışılmadık yöntemlerle para kazanmanın yeni yollarını bulmaktan korkmadığını dile getirdi. Henüz tadı için kendisinin de deneme yapmadığını ifade eden fenomen, "İnsanlar kesinlikle satın alacak. Muhtemelen buna bayılacaklar. Gerçekten içecekler mi bilmiyorum ama satın alacaklarına eminim" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twitch
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