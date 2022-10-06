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Amerikalı eski çavuşun cesur pozları sosyal medyayı salladı! Ordudaki görevinden istifa edince yeni kariyeri şaşırttı

06.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan ordusunda çavuş rütbesiyle görevli olarak çalışan Kayley Gunner isimli bir kadın seksi pozları nedeniyle tepkilerin odağına yerleşmişti. Ordudaki görevinden istifa eden Gunner kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdi. Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satarak gelir elde eden Gunner, ordudaki görevinden ayrılmadan önce askeri statüsünü sosyal medya kariyerine hazırlık için kullandığını ifade etti.

Amerikalı eski çavuşun cesur pozları sosyal medyayı salladı! Ordudaki görevinden istifa edince yeni kariyeri şaşırttı

Sosyal medyadan yaptığı müstehcen paylaşımları sayesinde kısa sürede ülkesinde popüler olmayı başaran Kayley Gunner, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı silahlı kuvvetlerde çavuş rütbesine sahipti. Eski asker silah verilmeden ve sahaya gönderilmeden öncesinde Gunner, sosyal medya kariyerine fayda sağlayacak bir ameliyat olmak için statüsünü kullandığını itiraf etti. Holly Randall’ın Filtrelenmemiş podcastinde konuşan Gunner, orduya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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SOSYAL MEDYA KARİYERİNE GİZLİCE BAŞLADI

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Amerika’da ordu mensubu kişilerin vücudundaki dismorfikle ilgili olarak zihinsel sorunlar yaşadığını belli etmesi durumunda ücretsiz ameliyat olabildiğini dile getiren Gunner, “Vücudunuzla ilgili herhangi bir zihinsel problem yaşıyorsanız askerlerin kendilerine güvenmelerini istedikleri için size ücretsiz estetik ameliyat yapıyorlar. Hava kuvvetleri harika göğüsler yapıyor, hava kuvvetlerini selamlıyorum. Asker eşleri çok fazla ameliyat oluyor, ameliyatlarında bir sınır var mı bilmiyorum. Ordu bedava göğüs yapıyor” dedi.

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Gunner ödüllü bir yetişkin film yönetmeniyle sohbet ettiği sırada sektöre yakınlık hissettiğini ve sosyal medya kariyerini gizlice başlattığını ifade eden Gunner, “Askeri görevim sırasında sosyal medya hesabımı açıp pozlarımı satmaya başladım. Bu tamamen yasaktı. Pozlarım ortaya çıktığında ise ordudaki görevimden kovuldum ve yeni kariyerimi başlattım. Şimdi çok daha mutluyum” diye konuştu.

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Ordu Amerika göğüs cerrahisi göğüs estetiği
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