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Amerika ordusunda görevliydi! Seksi pozları başına resmen bela oldu... “Kuralları esnetiyordum”

23.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nde başlayan Alysia Magen sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımların sonrasında görevinde kovulduğunu iddia etti. Sosyal medyada fitness modeli olarak paylaşım yapan Magen ordudaki görevinden uzaklaştırılmasına yönelik olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Amerika ordusunda görevliydi! Seksi pozları başına resmen bela oldu... “Kuralları esnetiyordum”

Alysia Magen bir vücut geliştirmeci, fitness modeli ve boksör olarak hayatına devam ediyor. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satan Magen ordu tarafından uyarıldığını iddia etti. Orduda geçirdiği süre boyunca Magen, büyüyen fitness markasını oluşturmanın yanı sıra bir vücut geliştiricisi olarak da yarışmalara katıldı. Orduda beraber görev aldığı kişilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları fark etmesi üzerine Megan sert bir şekilde uyarıldığını iddia etti.

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“ZORDU ÇÜNKÜ KURALLARI ESNETİYORDUM”

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No Jumper podcast'inde konuşan Magen, “Zordu çünkü her zaman kuralları esnetiyordum. Bir vücut geliştirici olduğum için zor zamanlar yaşadım. Ordu için sosyal medya paylaşımlarım çok büyük bir sorundu. Orduda benim gibi büyük bir takipçisi olan kimse yoktu. Sadece bikini giydim yanlış bir şey yapmadım. Sadece vücut geliştirme yapıyordum ve kesinlikle başım belaya girdi” dedi.

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Megan fitness çalışmasını desteklemek için askeri üniformasını kullandığında müstehcen modellemenin askeri kariyerinin sona ermesine yol açtığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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