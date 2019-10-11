HABER

Amerikan üssüne saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Pentagon'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:35 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Suriye'de Ayn el-Arap (Kobani) yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

Amerikan üssüne saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü! Pentagon'dan açıklama

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.

Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu. (AA)

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısıMSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacakPolis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

7 bin polis adayı alınacak (Polis alımı, polis olma şartları)

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Son dakika! Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı! 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

Bodrum'da göçmenleri taşıyan lastik bot battı!

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tam isabetle vuruldu

MSB duyurdu: Tam isabetle vuruldu

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Lise öğrencileri harekat için askerlik şubesine başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.