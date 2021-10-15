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  4. Amine Gülşe Mesut Özil'in yeni yaşını aşk dolu satırlarla kutladı

Amine Gülşe Mesut Özil'in yeni yaşını aşk dolu satırlarla kutladı

15.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Amine Gülşe'den yeni bir paylaşım geldi. Amine Gülşe eşi Mesut Özil'in yeni yaşını aşk dolu satırlarla kutladı.

Amine Gülşe Mesut Özil'in yeni yaşını aşk dolu satırlarla kutladı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, 2019 yılında oyuncu Amine Gülşe ile dünyaevine girdi.

1 yıl sonra çiftin çocukları Eda dünyaya geldi. Mutlu evliliğini sürdüren Amine Gülşe, sosyal medya sayfasından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

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Eşinin yeni yaşını kutlayan Amine Gülşe şu ifadeleri kullandı, “Seneler senle nasıl uçup gidiyor aşkım. İyi ki doğdun iyi ki hayatıma girdin iyi ki ailem oldun seni çok seviyorum kocacığım diğer yarım.” Amine Gülşe’nin bu aşk dolu mesajı takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.


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Amine Gülşe Mesut Özil
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